Scroll Prognose: Darum führt $SCR heute die Ethereum-Layer-2s ab

Im Unterschied zu dem vor Kurzem erschienenem Layer-2-Coin Starknet und seinem steilen Abverkauf nach der initialen Kursexplosion, hat sich Scroll deutlich positiver entwickelt. Denn der L2-Token befindet sich in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend.

Warum der Coin so stark steigen konnte und ob sich ein Investment in diesen lohnt, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren. Dabei setzen wir uns mit der Chartanalyse, den On-Chain-Daten und der Technologie im Vergleich zu seinen Konkurrenten auseinander. Lesen Sie ihn nun, wenn Sie möglichst früh in Scroll investieren wollen!

Neue Ethereum-L2 Scroll legt explosiven Start hin

Auf dem Markt der Ethereum-Skalierungslösungen sind eine Menge von neuen Projekten erschienen, welche einige der größten Probleme der führenden Blockchain für dezentrale Angebote lösen sollen.

Am 11. Oktober wurde der $SCR-Coin von Scroll erstmalig an den Kryptobörsen eingeführt und konnte sich seitdem bereits hervorragend entwickeln. So stieg der Token seit seiner Einführung von 0,9992 bis auf heute 1,40 USD, was einem Kursplus von 40,11 % entspricht.

Derzeit bewegt sich der $SCR-Coin an das obere Ende des Trendkanals, welches es für einen steileren Anstieg überschreiten muss. Noch ist Scroll laut den Angaben des RSIs im Tageschart nicht überkauft.

Anders sieht es hingegen im Stundenchart aus, in dem eine bärische Divergenz auf eine potenzielle Korrektur verweist. Jedoch könnte die Trendbewegung auch noch etwas länger anhalten. Idealerweise steigt man am unteren Ende des Trendkanals oder bei einer Breakout-Formation ein.

Am heutigen Tage kann Scroll sogar den Sektor der Layer-2s mit einem Anstieg von 9,00 % anführen. Zurückzuführen war dies auf die Partnerschaft mit Cysic, welche mithilfe von KIs die Berechnungszeit der zk Proofs von Stunden auf Minuten deutlich verkürzt. Somit kommt der $SCR-Coin mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 264,93 Mio. USD.

Im Vergleich zu anderen führenden Layer-2s bietet sich noch ein hohes Steigerungspotenzial. Während der Marktführer Base über keinen eigenen Coin verfügt, wird die GameFi-L2 Immutable mit 2,50 Mrd. USD, Optimism mit 2,16 Mrd. USD, Mantle mit 2,10 Mrd. USD, Arbitrum mit 2,03 Mrd. USD und Polygon mit 1,01 Mrd. USD bewertet.

Daher könnte sich für Scroll, basierend auf den aktuellen Preisniveaus der ETH-Layer-2s, ein Potenzial von 281,23 bis 843,65 % ergeben. Zudem wurde der $SCR-Coin erst auf vier Kryptobörsen gelistet, zu denen unter anderem der Marktführer Binance und Gate.io gehören.

So hat sich Scroll bisher im Vergleich zu anderen ETH- L2s entwickelt

Beeindruckend ist, wie sich Scroll trotz der kurzen Existenz bereits auf dem Markt der Ethereum-Skalierungslösungen etablieren konnte. Denn obwohl es erst vor 11 Monaten gestartet und der Coin kürzlich gelauncht wurden, hat die Chain schon unter den ETH-L2s auf GrowThePie den vierten Platz eingenommen.

Scroll kommt allerdings dennoch nur auf einen geringen Anteil der heutigen Wallets von 3,6 %. Über die letzten 12 Monate wurde dieser um 6.483 % gesteigert. Somit hat es die Skalierungslösung schon auf den vierten Platz geschafft. Allerdings sind es mit 125.030 noch besonders wenige Wallets.

Anzahl der aktiven Adressen auf Scroll | Quelle: GrowThePie

Bei der Anzahl der täglichen Transaktionen hat Scroll mit 698.730 am heutigen Tage den 6. Platz unter den L2s eingenommen und konnte den Wert über die vergangenen 12 Monate um 5.610 % steigern, was jedoch auch auf die geringe Etablierung und das hohe Wachstum zu Beginn zurückzuführen ist.

Ähnlich fällt der TVL auf Scroll aus. Denn die zk-Rollup-Layer-2 belegt zum jetzigen Zeitpunkt schon den vierten Platz mit 1,50 Mrd. USD. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 9.999 %, was verhältnismäßig viel ist.

Was ist Scroll und wie ist es technologisch aufgebaut?

Bei Scroll handelt es sich um eine Ethereum-Skalierungslösung, welche die sogenannte zkEVM verwendet, die für Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine) steht. Mit ihrer Hilfe soll die Skalierbarkeit von Ethereum verbessert werden.

Dabei sorgt Scroll für eine Reduktion der Gebühren und eine höhere Geschwindigkeit. Zudem soll von einer vergleichbaren Sicherheit wie auf Ethereum profitiert werden können. Denn nach der Bündelung der Transaktionen auf Scroll, werden diese auf der Ethereum-Blockchain abgespeichert.

Dabei unterteilt sich die Chain in zwei verschiedene Schichten. Die Erste wird für die zkProofs der einzelnen Angebote des Netzwerkes genutzt und ist universell für alle DApps verwendbar. Ihre primären Ziele liegen in einer hohen Geschwindigkeit und Effizienz.

Mithilfe der zweiten Schicht sollen die Beweise aggregiert und ein gebündelter Beweis erzeugt werden. Dieser wird im Anschluss dann an die Blockchain von Ethereum übertragen und auf dieser abgesichert. Somit handelt es sich um eine Art Brücke, die zwischen den beiden Chains Daten überträgt.

Vorteile der zk Rollups von Scroll im Vergleich zu Optimistic Rollups

Im Vergleich zu anderen Ethereum-Skalierungslösungen handelt es sich bei Scroll um den Marktführer bei den zk Rollups, während Base, Arbitrum One, OP Mainnet und andere Optimistic Rollups verwenden.

Somit bietet Scroll eine schnelle Finalität, da auf die Challenge-Periode der Optimistic Rollups verzichtet wird, die sich aufgrund einer potenziellen Anfechtung bis zu einer Woche hinziehen kann.

Durch die mathematisch gesicherten Beweise ermöglicht Scroll eine höhere Sicherheit als Optimistic Rollups. Schließlich kann somit die manuelle Verifizierung der Benutzer erspart werden, welche bei Optimistic Rollups vonnöten ist. Denn diese gehen in der Regel davon aus, dass die Transaktionen korrekt sind, woher sich auch der Name ableiten lässt.

Ebenso können mithilfe von zk Rollups effizientere Transaktionen ermöglicht werden, da sie nur eine geringe Datenmenge auf der ETH-Chain speichern. Somit sind sie trotz ihrer hohen Komplexität langfristig sogar kostengünstiger.

Ein weiterer Vorteil von Zero Knowledge Proofs ist der höhere Datenschutz, welcher in letzter Zeit zu einem Thema für Investoren geworden ist. Denn die bewaffneten Raubüberfälle auf Kryptoinvestoren in Westeuropa und die Kryptomorde sind stark gestiegen. Die zk Proofs können hingegen die Transaktionen verifizieren, ohne Daten preiszugeben.

Nachteile von zk Rollups von Scroll im Vergleich zu Optimistic Rollups

Wie bereits erwähnt, sind die zk Rollups deutlich komplexer als die Optimistic Rollups. Deshalb gestalten sich Entwicklung und Wartung solcher Chains als eine größere Herausforderung, als dies bei den anderen der Fall ist.

Zudem werden deshalb mehr Ressourcen benötigt, sodass eine höhere Rechenleistung verlangt wird. Dies hat zur Folge, dass die Berechnung der Blockchain zu Anfang teurer und langsamer ist. Allerdings kann dieser Nachteil langfristig durch Effizienzgewinne ausgeglichen werden.

Ein ebenfalls wichtiger Nachteil ist, dass eine Blockchain mit zk Rollups deutlich langsamer skalieren kann, weil sie sich noch in der Entwicklung befinden. In der Zwischenzeit könnten die Chains mit Optimistic Rollups hingegen schon deutliche Fortschritte bei der Adoption machen.

Da es sich bei zk Rollups zudem um eine neue Technologie handelt, hat sie sich im Unterschied zu den Optimistic Rollups viel weniger verbreitet. Dementsprechend klein fällt auch das Angebot auf diesen aus, weshalb wiederum die Netzwerkstatistiken schlechter ausfallen.

