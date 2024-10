NEQSOL Holding ist eine globale Investmentgruppe, die von ihren Hauptsitzen in Amsterdam, Baku und Kiew aus unterschiedliche Unternehmen in 11 Ländern managt. Derzeit erwirbt die Holding United Mining and Chemical Company JSC (UMCC) einen der weltweit größten Hersteller des Rohstoffs Titanerz.

Cemin Ukraine, ein zur NEQSOL Holding gehörendes Unternehmen, ist dabei, 100 der Aktien der in Staatsbesitz befindlichen United Mining and Chemical Company zu erwerben, nachdem eine Auktion zwecks Privatisierung des Unternehmens eingeleitet wurde. Die Privatisierung wurde vom Regierungskabinett der Ukraine genehmigt und muss nun noch weitere regulatorische Verfahren durchlaufen.

United Mining and Chemical Company JSC rangiert unter den zehn größten Herstellern und Verarbeitern von Titan- und Zirkoniumerzkonzentraten auf der Welt. 2020 hat das Unternehmen 350.000 Tonnen dieser Rohstoffe hergestellt. UMCC wurde von der ukrainischen Regierung gegründet, um die Vilnohirsk Mine und das Metallwerk in der Region Dnipropetrovsk sowie die Irshansk Mine und das Produktionswerk in der Region Zhytomyr zu managen.

Mit der Akquisition der United Mining and Chemical Company setzt die NEQSOL Holding ihre internationale Expansionsstrategie fort. UMCC ist weltweit einer der größten Hersteller von Rohmaterialien aus Titan, die in unterschiedlichen strategisch bedeutenden Industrien benötigt werden. Dieser Deal wird die Position der Holding im internationalen Geschäft stärken.

Volodymyr Lavrenchuk, Regional Director von NEQSOL Holding Ukraine, kommentierte: "NEQSOL Holding ist dabei, UMCC zu akquirieren und zwar in mehreren Etappen. Mit diesem mutigen Schritt trägt die Holding zum Wiederaufbau in der Ukraine bei und setzt ein positives Signal, was Investments in der Ukraine angeht. Nach der Übernahme wird die Holding sich auf die strategische Entwicklung und die Modernisierung von UMMC konzentrieren und zwar unter Berücksichtigung aller globalen Vorschriften für die Titanindustrie."

Über NEQSOL Holding:

NEQSOL Holding ist eine globale Investmentgruppe, die in 11 Ländern mehr als 12.000 Personen beschäftigt. Sie ist unter anderem in den USA, im UK, den Niederlanden, Georgien und der Türkei tätig. Die Hauptniederlassungen befinden sich in Amsterdam, Baku und Kiew. Sie verwalten Unternehmen in den Sektoren Telekommunikation, Energie, Bau, High-Tech und nun Titan. Die NEQSOL Holding betreut weltweit mehr als 25 Millionen Kunden. https://www.neqsolholding.com/

Über UMCC Titanium:

UMCC ist ein Bergbauunternehmen im Bereich Titan-Mineralsande und operiert im Upstreamgeschäft, d. h. Abbau, Verarbeitung und Aufbereitung. UMCC ist eines der größten Ilmenit- und Rutilbergbauunternehmen der Welt. Seit 2019 wird es staatlich gemanagt und gehört in der Ukraine zu den 100 wichtigsten Steuerzahlern. https://www.umcc-titanium.com/en/

