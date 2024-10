Die Bechtle-Aktie zeigte am Dienstag eine leichte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 36,68 Euro, was einem Anstieg von 0,7 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie ein Hoch von 36,84 Euro, konnte sich jedoch nicht dauerhaft über der 37-Euro-Marke halten. Das Handelsvolumen belief sich auf rund 65.930 Stück, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten optimistisch trotz Herausforderungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial für die Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50,80 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,10 Euro je Aktie. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die jüngsten Quartalszahlen auf die langfristige Entwicklung auswirken werden. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Bechtle einen leichten Umsatzrückgang und einen Rückgang des Gewinns je Aktie auf 0,47 Euro.

