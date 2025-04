Die HELLA GmbH & Co. KGaA, Teil des FORVIA-Konzerns, ist stabil in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal erzielte der Automobilzulieferer einen Umsatz von 2,0 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant ist. Bereinigt um Wechselkurseffekte ergibt sich ein leichter Rückgang um 0,8 %, nominal lag das Minus bei 0,3 %. Solider Jahresstart trotz internationaler Handelsrisiken Vor dem Hintergrund eines weiterhin volatilen und von geopolitischen Spannungen geprägten Marktumfelds bewertet das Unternehmen die Entwicklung als soliden Start im Rahmen der Erwartungen."Insbesondere ...

