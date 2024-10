Die Siemens-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang, wobei der Kurs zeitweise auf 180,94 EUR fiel. Trotz dieser Abwärtsbewegung bleibt die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 199,50 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Bemerkenswert ist auch die erwartete Dividendenerhöhung auf 4,92 EUR pro Aktie für das laufende Jahr, verglichen mit 4,70 EUR im Vorjahr.

Starke Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen von Siemens zeigen eine beeindruckende Entwicklung. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 2,51 EUR, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,61 EUR darstellt. Obwohl der Umsatz mit 18,90 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahresniveau lag, deuten die Gesamtergebnisse auf eine solide Geschäftsentwicklung hin. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn pro Aktie von 10,55 EUR, was das Vertrauen in die zukünftige Leistungsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Siemens-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Siemens-Analyse vom 17. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Siemens-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Siemens-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Siemens: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...