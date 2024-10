Die Meta Platforms Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil, obwohl Analysten weiterhin optimistisch in die Zukunft blicken. Am NASDAQ verzeichnete das Papier einen Rückgang von 1,6 Prozent auf 576,61 USD. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche hat die Aktie in den letzten 52 Wochen eine beeindruckende Performance gezeigt und notiert aktuell nur 4,56 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 602,90 USD. Experten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 21,35 USD je Aktie und setzen den fairen Wert im Durchschnitt bei 587,14 USD an.

Starke Quartalszahlen und KI-Potenzial

Meta konnte im vergangenen Quartal mit einem Gewinn pro Aktie von 5,31 USD überzeugen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz kletterte um beachtliche 22,10 Prozent auf 39,07 Mrd. USD. Diese positiven Zahlen unterstreichen die starke Marktposition des Unternehmens. Zudem sehen Branchenkenner in der Entwicklung künstlicher Intelligenz enormes Potenzial für Meta, was die langfristigen Wachstumsaussichten zusätzlich stützt.

Meta Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...