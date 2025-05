Frankfurt (www.fondscheck.de) - 14 neue ETFs und ETPs der Woche decken ein breites Spektrum ab - von klassischen Aktienindizes über Unternehmensanleihen bis hin zu Spezialthemen wie Verteidigungstechnologie, Quantencomputing und Kryptowährungen, so die Deutsche Börse AG.Der BNP Paribas Easy S&P 500 II - UCITS ETF (ISIN LU2993390843/ WKN A4171B) investiere in die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Der S&P 500 Index gelte als das wichtigste Aktienbarometer der USA. Anleger*innen stehe der ETF sowohl in thesaurierender als auch in ausschüttender Anteilsklasse zur Verfügung. Er sei in den Handelswährungen US-Dollar und Euro sowie mit Währungsschutz zum US-Dollar erhältlich. ...

