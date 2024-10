Die vor Kurzem veröffentlichte Studie fasst den derzeitigen Wissensstand im Hinblick auf die Anpassung von Muskeln nach GLP-1-basierten Therapien zusammen.

Eine Publikation mit dem Titel "Muskelmasse und Glucagon-ähnlicher Peptide-1-Rezeptor-Agonist: Anpassung oder Fehlanpassung an Gewichtsverlust?" wurde vor Kurzem in dem bekannten kardiovaskulären wissenschaftlichen Journal, Circulation veröffentlicht. Autoren sind AMRA Medical 's Dr. Jennifer Linge, Professor Andreas Birkenfeld des Universitätskrankenhauses Tübingen und Assistenzprofessor Ian Neeland des University Hospitals Cleveland. In dem Artikel werden mehrere Aspekte der Reaktion der Muskelgesundheit auf Gewichtsverlust behandelt.

Da sich mit medikamentösen Behandlungen, zum Beispiel mit GLP-1 Agonisten, Gewichtsverluste erzielen lassen, die denen mit operativen Eingriffen entsprechen, nehmen die Bedenken im Hinblick auf mögliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Muskeln zu. Deshalb wollten die Experten untersuchen, ob die Veränderungen an den Muskeln, die mit Behandlungen zur Gewichtsabnahme, wie zum Beispiel mit GLP-1-Rezeptor-Agonisten, zu Fehlanpassungen (d.h. negative Auswirkungen auf die Gesundheit Funktion der Muskeln), Anpassungen (d.h. physiologische Reaktion auf Gewichtsverlust mit Erhalt oder sehr geringer Beeinträchtigung der Gesundheit Funktion der Muskeln) oder vielleicht zu einer positiven Reaktion auf Gewichtsverlust (d.h. verbesserte Gesundheit Funktion der Muskeln nach der Behandlung) führen.

Bestehende Studien zu GLP-1-basierten Therapien im Hinblick auf die Körperkomposition weisen auf absolute und oder relative Veränderungen der fettfreien Körpermasse hin. Die Ergebnisse variieren von Studie zu Studie erheblich, wahrscheinlich aufgrund von Abweichungen im Hinblick auf Merkmale der Teilnehmer, die Dauer der Studie und die Dosierung, aber auch aufgrund der Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung der fettfreien Körpermasse darunter nicht nur die Muskelmasse, sondern auch Organe, Knochen, Flüssigkeiten und Wasser im Fettgewebe.

Die Heterogenität der vergangenen Studienergebnisse macht es für Klinikärzte und Forscher schwierig, zu bestimmen, was eine "normale" oder "gesunde" Gewichtsreduktion ist. Aber die jüngsten Studien in diesem Bereich haben mit Gold-Standard, MRI-basierten Technologien und einer Bewertung der Muskelzusammensetzung gearbeitet. Dazu gehören der Muskelumfang (sowohl in Litern als auch als Z-Score, der unabhängig ist von Geschlecht, Größe, Gewicht und BMI und der die 'relative oder adäquate Muskelmasse' beschreibt), ebenso wie die Muskelfettinfiltration, die muskelspezifische Daten über den Effekt von Inkretin-basierten Behandlungen liefert. Die Autoren schlussfolgern, dass die Einführung einer objektiven und umfassenden Bewertung der Muskelgesundheit (einschließlich einer genauen und sinnvollen Bewertung der Muskelanzahl, -zusammensetzung, -funktion, -mobilität und -stärke) wichtig für die zukünftige Entwicklung von GLP-1-basierten Therapien und die patientenfokussierte Optimierung der Behandlung ist.

Da zur Behandlung von Fettleibigkeit immer mehr Medikamente entwickelt werden, wird die Gesunderhaltung der Muskulatur in diesem Kontext immer wichtiger. Deshalb sollten Messzahlen wie der Z-Score zur Bestimmung des Muskelumfangs oder die Muskelfettinfiltration berücksichtigt werden, um die Sicherheit und die Vorteile von Medikamenten zu verstehen, die zu einer erheblichen und oder schnellen Gewichtsreduktion führen. AMRA ist ein Pionier in der Entwicklung von leistungsstarken Biomarker-Methoden, wie dem Z-Score zur Messung des Muskelumfangs. Darüber hinaus generiert das Unternehmen normative Daten, die zukünftige klinische Studien in einen Kontext stellen und eine Grundlage für die Interpretation der klinischen Vorteile im Hinblick auf die Verbesserung /den Erhalt der Muskelgesundheit darstellen. Dank dieser Initiativen ist sichergestellt, dass für die Behandlung der Fettleibigkeit sichere Produkte für verletzliche Patienten entwickelt werden.

Über AMRA Medical

AMRA Medical ist ein Gesundheitsinformatikunternehmen und Unternehmen im Bereich der Präzisionsmedizin. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Analyse der Körperzusammensetzung und bietet modernste Lösungen, um sowohl klinische Forschung als auch Patientenversorgungsinitiativen voranzutreiben. Die Goldstandard-Technologie von AMRA liefert mehrere Fett- und Muskel-Biomarker und das mit einem schnellen Ganzkörper-MRT-Scan. AMRA ist bestrebt, die transformative Versorgung zu fördern und wichtige Entscheidungsfindungen sowohl in der Forschung als auch in klinischen Pflegeeinrichtungen durch das Angebot von Unterstützungsdienstleistungen mithilfe seiner innovativen Plattform zu vereinfachen.

