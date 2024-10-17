The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2024
ISIN Name
US29875BAK26 EBRD 24/28 FLR
DE000HLB7184 LB.HESS.THR.CARRARA04K/22
DE000A1YCQB6 STADT HAMBURG LSA A.4/14
BE0000342510 BELGIQUE 17/24 82
GB0033627968 NATIONWIDE BLDG UND. FLR
XS1309436910 BHP BILLITON FIN.15/79MTN
US06051GHW24 BK AMERICA 19/25 FLR
DE000A2YN7F2 PROCRED. HOL 19/24
USG49774AB18 ITHACA ENERG 21/26 REGS
CH0434678428 SULZER 18-24
DE000SLB4303 LDSBK.SAAR OPF A430
XS2010040397 URALKALI FIN 19/24 REGS
DE000HLB1JP2 LB.HESS.THR.CARRARA10I/14
CH0398677747 ANZ N.Z.INTL 18-24 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2024
ISIN Name
US29875BAK26 EBRD 24/28 FLR
DE000HLB7184 LB.HESS.THR.CARRARA04K/22
DE000A1YCQB6 STADT HAMBURG LSA A.4/14
BE0000342510 BELGIQUE 17/24 82
GB0033627968 NATIONWIDE BLDG UND. FLR
XS1309436910 BHP BILLITON FIN.15/79MTN
US06051GHW24 BK AMERICA 19/25 FLR
DE000A2YN7F2 PROCRED. HOL 19/24
USG49774AB18 ITHACA ENERG 21/26 REGS
CH0434678428 SULZER 18-24
DE000SLB4303 LDSBK.SAAR OPF A430
XS2010040397 URALKALI FIN 19/24 REGS
DE000HLB1JP2 LB.HESS.THR.CARRARA10I/14
CH0398677747 ANZ N.Z.INTL 18-24 MTN
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