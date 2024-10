The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.10.2024ISIN NameUS29875BAK26 EBRD 24/28 FLRDE000HLB7184 LB.HESS.THR.CARRARA04K/22DE000A1YCQB6 STADT HAMBURG LSA A.4/14BE0000342510 BELGIQUE 17/24 82GB0033627968 NATIONWIDE BLDG UND. FLRXS1309436910 BHP BILLITON FIN.15/79MTNUS06051GHW24 BK AMERICA 19/25 FLRDE000A2YN7F2 PROCRED. HOL 19/24USG49774AB18 ITHACA ENERG 21/26 REGSCH0434678428 SULZER 18-24DE000SLB4303 LDSBK.SAAR OPF A430XS2010040397 URALKALI FIN 19/24 REGSDE000HLB1JP2 LB.HESS.THR.CARRARA10I/14CH0398677747 ANZ N.Z.INTL 18-24 MTN