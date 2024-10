Die Aktien von Delivery Hero zeigten sich am Mittwoch überraschend widerstandsfähig, trotz enttäuschender Quartalszahlen des niederländischen Konkurrenten Just Eat Takeaway. Nach anfänglichen Verlusten von bis zu 3,5 Prozent drehten die Papiere des deutschen Essenslieferdienstes ins Plus und verzeichneten zwischenzeitlich einen Anstieg von 1,7 Prozent auf 37,63 Euro. Auch die Anteilsscheine des Kochboxen-Versenders HelloFresh erholten sich zügig und legten deutlich zu.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Obwohl Marktbeobachter von den rückläufigen Bestellzahlen bei Just Eat Takeaway enttäuscht waren, betonten sie, dass das Unternehmen weiterhin auf Kurs sei, seine Jahresziele zu erreichen. Die konsequente Ausrichtung auf Profitabilität wurde positiv hervorgehoben. Allerdings bleiben Experten angesichts des herausfordernden Konsumumfelds und reduzierter Investitionen vorsichtig, was das mittelfristige Wachstum der Branche betrifft. Trotz der aktuellen Erholung bleibt abzuwarten, wie sich die Delivery Hero Aktie langfristig in diesem Marktumfeld entwickeln wird.

