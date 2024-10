Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus plant einen massiven Stellenabbau in seiner Verteidigungs- und Raumfahrtsparte. Bis Mitte 2026 sollen bis zu 2.500 Arbeitsplätze gestrichen werden, was auf Kostendruck und schwierige Marktbedingungen in diesem Segment hinweist. Der Gesamtbetriebsratschef von Airbus Defence and Space betonte jedoch, dass betriebsbedingte Kündigungen bereits vor Verhandlungsbeginn ausgeschlossen werden konnten. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum boomenden Geschäft mit Passagierflugzeugen, das derzeit von einer hohen Nachfrage profitiert.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Ankündigung des Stellenabbaus könnte kurzfristig Auswirkungen auf den Aktienkurs von Airbus haben. Analysten sehen die Maßnahme jedoch als notwendigen Schritt zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung in einem herausfordernden Marktumfeld. Langfristig könnte die Restrukturierung die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken und somit positive Impulse für die Aktie setzen. Investoren werden die weiteren Entwicklungen und die Umsetzung der angekündigten Maßnahmen genau beobachten.

Airbus Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...