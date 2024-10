Berlin (ots) -- Preisträgerin und Preisträger Kategorie Text: Dr. Ute Scheub, Politikwissenschaftlerin, Journalistin und Stefan Schwarzer, Geograf, für das Buch "Aufbäumen gegen die Dürre"- Preisträgerinnen und Preisträger Kategorie Audio: Sandra Pfister, Jule Reimer und Georg Ehring, Redaktionsteam der täglichen Hörfunksendung "Umwelt und Verbraucher" im Deutschlandfunk- Preisträger Kategorie Video: Michael Höft, Autor, Regisseur und Produzent der ARD-Story Dokumentation "LNG um jeden Preis - Wie schmutzig ist das US-Gas?"- Preisträgerin für das Lebenswerk: Christiane Grefe, freie Journalistin, Moderatorin, Buchautorin und 25 Jahre lang Zeit-Reporterin mit den Schwerpunkten Globalisierung, Ökologie und Gesundheit- Gewinner des Publikumspreises: Content Creator Robinga SchnögelrögelZum 29. Mal verleiht die Deutsche Umwelthilfe (DUH) heute den UmweltMedienpreis. Die Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation ehrt damit Medienschaffende für herausragende Leistungen und die wirkungsvolle Präsentation von Natur-, Umwelt- und Klimathemen in der Öffentlichkeit. Die Preisverleihungsgala fand am Abend im Meistersaal in Berlin statt.Prof. Margit Mönnecke, DUH-Bundesvorsitzende: "Extremwetterereignisse häufen sich, das Artensterben schreitet ungebremst voran, die Umweltprobleme nehmen zu. Trotzdem mussten Natur-, Umwelt- und Klimaschutz in diesem Jahr hinter politischen Machtkämpfen und Scheindebatten zurückstecken. Dazu reißt die Bundesregierung Ziele und Gesetze. In solchen Zeiten ist die Arbeit der Preisträgerinnen und Preisträger des UmweltMedienpreises wichtiger denn je. Sie schaffen Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit der Probleme und die Fragilität unseres Planeten, zeigen Handlungsmöglichkeiten auf und motivieren mit viel Engagement und klaren Botschaften zum sorgsamen Umgang mit Umwelt und Ressourcen."In der Kategorie Text zeichnet die Jury des UmweltMedienpreises die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Dr. Ute Scheub und den Geografen Stefan Schwarzer aus. Ihr gemeinsames Buch "Aufbäumen gegen die Dürre" zeigt mit großer Klarheit eine wichtige Handlungsoption gegen die Klimakrise und für Klimawandelanpassung auf: Klimalandschaften.Sandra Pfister, Jule Reimer und Georg Ehring verantworten die Hörfunksendung "Umwelt und Verbraucher" im Deutschlandfunk. Täglich informiert das Ausnahmeformat 25 Minuten lang Hörerinnen und Hörer über aktuelle Umwelt- und Verbraucherschutzthemen. Die Jury zeichnet sie dafür mit dem UmweltMedienpreis in der Kategorie Audio aus.Der Autor, Regisseur und Produzent Michael Höft zeigt mit seiner aufrüttelnden Dokumentation "LNG um jeden Preis", wie in den USA ganze Landstriche und Gesellschaften für unseren Hunger nach Flüssigerdgas (LNG) zerstört werden. Dafür erhält er den UmweltMedienpreis in der Kategorie Video.Für ihr Lebenswerk wird die Journalistin, Moderatorin und Buchautorin Christiane Grefe geehrt. "Seit Jahrzehnten steht Christiane Grefe für tiefgründigen und konstruktiven Klima- und Umweltjournalismus. Sie hat die deutsche Medienlandschaft in diesem Bereich maßgeblich mitgeprägt und fördert mit ihrer Arbeit immer wieder aktiv die Diskussion um die Zukunft unserer Wirtschafts- und Lebensweise angesichts von Klimakrise und schwindenden Ressourcen", so Margit Mönnecke.Zum siebten Mal hat die Jury dieses Jahr einen Publikumspreis ausgelobt. Tausende Menschen haben in einer vierwöchigen Online-Abstimmung aus drei Nominierten ihren Favoriten gewählt. Gewonnen hat "Plantfluencer" Robinga Schnögelrögel, der als Content Creator unterhaltsam und kompetent über die Tier- und Pflanzenwelt aufklärt. Weiterhin nominiert waren Marisa Becker als Content Creatorin "mysustainableme" sowie Ann-Sophie Henne, Annika Le Large und Robin Jüngling mit ihrem Instagram-Kanal "nachhaltig.kritisch".Links:- Informationen zu früheren Preisträgerinnen und Preisträgern: http://www.duh.de/ump_preistraeger/- Weitere Informationen zu den diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträgern: https://www.duh.de/ump-preistraeger/2024/- Pressefotos: https://l.duh.de/p241016aPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5888569