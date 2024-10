EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Northern Data Group gibt starke Ergebnisse für Q3/2024 bekannt und bestätigt Prognose für 2024



17.10.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG / IR NEWS Northern Data Group gibt starke Ergebnisse für Q3/2024 bekannt und bestätigt Prognose für 2024 Umsatz in Q3/2024 in Höhe von EUR 59 Mio., 235 % höher als im Vorjahr, und bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 25 Mio.

Der gemeinsame Umsatz von Cloud und Rechenzentren in Q3/2024 betrug EUR 48 Mio. und lag damit 296 % über dem Wert aus Q2/2024 und war mehr als zehnmal so hoch wie in Q3/2023, was auf die fortlaufende Inbetriebnahme von GPUs und das Onboarding von Kunden zurückzuführen ist.

Zügiger Ausbau unserer KI-Plattform:

19.000 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs ausgeliefert und/oder im Einsatz, 2.000 NVIDIA H200 Tensor Core GPUs werden Ende Q4 bereitgestellt

Fortschreitende Nachrüstung des Rechenzentrums in Pittsburgh, Pennsylvania, auf Kapazität von 20 MW: erste 5 MW in Q1/2025

Auf gutem Kurs das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 200 Mio. bis EUR 240 Mio. (Verdreifachung gegenüber 2023) und das bereinigte EBITDA von EUR 50 bis 80 Mio. zu erreichen

Erfolgreiche Kapitalerhöhung von EUR 214 Mio. im Juli bekannt gegeben, mit der weitere strategische Investitionen finanziert wurden Frankfurt/Main - 17. Oktober 2024 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen, gibt heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Der Umsatz im 3. Quartal 2024 betrug EUR 59 Mio., es war das dritte Quartal in Folge mit starkem Wachstum im Cloud-Geschäft und lag 235 % über dem Vorjahr. Das starke Umsatzwachstum war das Ergebnis der fortlaufenden GPU-Inbetriebnahme und des Onboardings von Kunden durch das Cloud-Geschäft. Das bereinigte EBITDA in Q3/2024 betrug EUR 25 Mio. und war damit deutlich höher als im Vorquartal. Im 3. Quartal 2024 hat sich die Dynamik im Cloud-Geschäft mit der fortschreitenden Bereitstellung der NVIDIA H100 Tensor Core-Grafikprozessoren beschleunigt, was unterstreicht, dass das Jahr 2024 ein Jahr der Umsetzung und Ausführung ist. Das erfolgreiche Onboarding von Schlüsselkunden trug dazu bei, dass das Cloud-Geschäft der Gruppe mit EUR 48 Mio. Umsatz ein Rekordergebnis erzielte, was 80 % des Konzernumsatzes in diesem Quartal ausmachte. Die Gruppe ist damit auf gutem Weg, für das Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von EUR 200 Mio. bis EUR 240 Mio. (GJ 2023: 77 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 50 Mio. und EUR 80 Mio. zu erzielen. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die Gruppe einen Umsatz von EUR 520 Mio. bis EUR 570 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 300 Mio. bis EUR 350 Mio. Operative Umsetzung und finanzielle Stärke bilden die solide Grundlage für anhaltendes Wachstum Strategische Partnerschaften und die im Juli 2024 bekannt gegebene Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 214 Mio. haben die Möglichkeiten der Gruppe gestärkt, die wachsende HPC-Nachfrage zu befriedigen und ihre Präsenz im wachsenden KI-Ökosystem zu erweitern. Gleichzeitig wurde das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und Investitionsstrategie der Gruppe unter Beweis gestellt. Zu den Highlights gehörten: Cloud - Partnerschaft mit Supermicro zur Einführung von NVIDIA H200 Tensor Core GPUs bekannt gegeben, um das GenAI-Angebot weiter auszubauen und das Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Technologie für die Kunden zu unterstreichen. Die zusätzliche GPU-Kapazität soll Ende des 4. Quartals bereitgestellt werden.

- Partnerschaft mit Supermicro zur Einführung von bekannt gegeben, um das GenAI-Angebot weiter auszubauen und das Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Technologie für die Kunden zu unterstreichen. Die zusätzliche GPU-Kapazität soll Ende des 4. Quartals bereitgestellt werden. Rechenzentren - Der Umbau des kürzlich erworbenen Rechenzentrums in Pittsburgh , Pennsylvania, in eine hochmoderne Rechenzentrumsumgebung mit hoher Dichte wurde fortgesetzt. Zahlreiche weitere Akquisitionsmöglichkeiten werden weiterhin im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung bewertet.

- Der Umbau des kürzlich erworbenen , Pennsylvania, in eine hochmoderne Rechenzentrumsumgebung mit hoher Dichte wurde fortgesetzt. Zahlreiche weitere Akquisitionsmöglichkeiten werden weiterhin im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung bewertet. Mining - Corpus Christi, Texas, wird im 3. Quartal in Betrieb genommen und ist weiterhin auf dem Weg, bis zum Jahresende die erwarteten 7,9 EH/s zu liefern. Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert: "Das 3. Quartal war für die Gruppe ein echter Schritt nach vorn. Wir haben alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben - wir haben unsere Leistung verdoppelt und strategische Partnerschaften und Investitionen genutzt, um die Marktposition der Gruppe zu stärken." "Durch den erfolgreichen Einsatz von NVIDIA H100 Tensor Core GPUs sind wir bis zum Jahresende auf einem guten Weg, unsere ehrgeizigen Ziele und die Guidance für 2024 zu erreichen." "Wir konzentrieren uns auf den Ausbau unseres marktführenden KI- und HPC-Angebots. Wir wachsen, skalieren und liefern, und ich freue mich darauf, unseren Kunden zu helfen, ihre Ziele im Bereich der generativen KI zu verwirklichen." Vorstellung der Ergebnisse und Webcast: Am heutigen 17. Oktober 2024 findet um 16:00 Uhr MESZ eine Präsentation für Investoren und Analysten statt. Diese Telefonkonferenz wird als Audio-Webcast verfügbar sein. Bitte nutzen Sie diesen Link , um sich zu registrieren. Zusätzlich können Analysten über ihre lokale Einwahlnummer an der Telefonkonferenz teilnehmen: Deutschland gebührenfrei: +49 800 0009712 Vereinigtes Königreich/International gebührenfrei: +44 800 358 1035 Vereinigte Staaten gebührenfrei: +1 855 979 6654 Die globalen Einwahlnummern finden Sie hier Zugangscode erforderlich: 183303 Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird im Bereich "Investor Relations" auf der Website der Northern Data Group unter Publications (northerndata.de) verfügbar sein. Über die Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de Medienkontakt: Hawthorn Advisors

E-Mail: northerndata@hawthornadvisors.com Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



17.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com