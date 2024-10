Der DAX ist auch gestern nicht richtig in die Gänge gekommen. Am Ende ging es 0,27 Prozent leichter bei 19.432 Punkten aus dem Handel. Die Vorgaben aus Übersee sind überwiegend positiv. Allerdings wartet am Nachmittag noch eine spannende Entscheidung. Bei den Einzelwerten geht es heute um Morgan Stanley, ...