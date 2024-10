Everen Specialty Limited gibt heute bekannt, dass Jerry Rivers, Senior Vice President, and Chief Operating Officer, am 31. März 2025 ausscheidet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241016893353/de/

Jerry Rivers (Photo: Business Wire)

John Talarico, Everen Specialty's Chair, sagte: "Im Namen des Board of Directors, des Managementteams und aller Mitarbeiter von Everen Specialty möchte ich Jerry für seine engagierte Arbeit in den vergangenen 19 Jahren danken."

Robert Foskey, President and Chief Executive Officer, stellte fest: "Seit Jerry dem Unternehmen 2005 beitrat, haben Everen Specialty und das Führungsteam erfolgreich mehrere strategische Initiativen durchgeführt und das Unternehmen auf Wachstum ausgerichtet. Während seiner Amtszeit war Jerry auch in unsicheren Zeiten für das Team von Speciality eine Stütze. Ich freue mich bekanntzugeben, dass Jane Peterson als externer Consultant und Chief Underwriting Officer in den kommenden Monaten das Führungsteam von Speciality unterstützen wird, während wir unseren zukünftigen Kurs bestimmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jane und unserem Team."

Herr Rivers drückte seinen Dank aus und sagte: "Ich möchte dem Board für das Vertrauen und die Unterstützung während meiner Amtszeit danken. Es war mir ein Vergnügen, in den vergangenen 19 Jahren mit dem wunderbaren Team von Everen Specialty und den werten Kunden zusammenzuarbeiten."

Über Everen Specialty:

Everen Specialty ist ein kommerzieller (Rück-)Versicherer für Eigentums- und Unfallversicherungen und Rückversicherungen für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Everen Specialty hat auch eine Tochtergesellschaft, OCIL Specialty, Ltd (OSL), die US-Geschäft über die Insurance Services (OISI) abwickelt, ein in Houston, Texas, ansässiger Agent.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Everen Specialty Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241016893353/de/

Contacts:

Anfragen zu dieser Presseerklärung bitte an Karyn Peixoto, VP, Human Resources Administration unter hr@everengroup.bm