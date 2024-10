Hamburg (ots) -Jubiläum bei der Stiftung Mittagskinder (http://www.stiftung-mittagskinder.de)! Seit 20 Jahren engagieren sich die gemeinnützige Hamburger Stiftung und ihre Gründerin Susann Grünwald für sozial benachteiligte Kinder in Hamburg. Gründungstag ist der 1. November 2004. Gefeiert wird das Jubiläum mit einer Kinder-Küchenparty: Stiftungsbotschafter Steffen Henssler lädt die Mittagskinder in "Hensslers Küche" ein. Zusammen mit dem prominenten TV-Koch dürfen die Mädchen und Jungen aus den Kindertreffs der Stiftung Mittagskinder fürs gemeinsame Festmahl schnippeln und rühren, kochen und braten.Die beiden Kindertreffs der Stiftung Mittagskinder in den Hamburger Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg sind rund ums Jahr geöffnet für Mädchen und Jungen von fünf bis zwölf Jahren. Das Angebot im Kindertreff ist immer unentgeltlich und wird mit Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender ermöglicht.Von mittags bis abends gibt es dort gesunde, frisch zubereitete Mahlzeiten. Sogar das Brot wird selbst gebacken. In den Schulferien geht es morgens schon mit dem Frühstück los. Das Sport- und Bildungsangebot reicht von Fußballtraining über Entdeckerlabor und Leseclub bis zur Hausaufgabenhilfe. In den Kindertreffs werden mehr als 200 Stammkinder von Fachkräften sozialpädagogisch betreut. Hier finden die Kinder immer verlässliche Ansprechpersonen.Tatkräftig unterstützt wird die Stiftung Mittagskinder durch ihre prominenten Botschafterinnen und Botschafter: Johannes Bitter, Isabel Edvardsson, Steffen Henssler und Harriet von Waldenfels.Zwölfmal wurde die Arbeit der Stiftung Mittagskinder und ihrer Gründerin Susann Grünwald schon mit öffentlichen Auszeichnungen (https://www.stiftung-mittagskinder.de/ueber-uns/auszeichnungen)gewürdigt, darunter der Hamburger Stifterpreis, der HanseMerkur-Preis für Kinderschutz und der Hamburger Bürgerpreis.Pressekontakt:Marietta Andreae Public RelationsPhone: +49-40-361578-0Telefax: +49-40-361578-20Mail: office@m-andreae-pr.comOriginal-Content von: Stiftung Mittagskinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81904/5888607