Der Göttinger Laborausrüster Sartorius verzeichnet im dritten Quartal 2023 eine leichte Erholung, obwohl die Investitionszurückhaltung in wichtigen Märkten wie China weiterhin spürbar ist. Trotz eines Umsatzrückgangs um 2,1 Prozent auf 793,6 Millionen Euro konnte das Unternehmen seinen Auftragseingang um 2,2 Prozent auf 767,7 Millionen Euro steigern. Besonders erfreulich entwickelte sich die Sparte Lab Products & Services mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent. Das laufende Effizienzprogramm zeigt zunehmend Wirkung, was sich in einer leichten Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge auf 27,1 Prozent widerspiegelt.

Vorsichtiger Optimismus für die Zukunft

Für das Gesamtjahr 2024 hält Sartorius an seiner Prognose fest und erwartet einen Umsatz auf Vorjahresniveau mit einer Spanne von leicht negativ bis leicht positiv. Die bereinigte EBITDA-Marge soll zwischen 27 und 29 Prozent liegen. Das Unternehmen setzt große Hoffnungen auf das vierte Quartal, in dem der größte positive Beitrag aus dem Sparprogramm erwartet wird. Diese Entwicklungen deuten auf eine vorsichtige, aber stetige Erholung hin, die Investoren aufmerksam verfolgen dürften.

