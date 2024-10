Die meiste Zeit des gestrigen Tages bewegte sich der DAX im negativen Bereich. Am Nachmittag drehte er kurz in die Gewinnzone. Am Ende ging er dann jedoch mit einem Verlust von 0,27 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...