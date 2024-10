Am Donnerstag zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein verhaltener Handelstag ab. Vor dem EZB-Zinsentscheid am Nachmittag dürften sich die Anleger jedoch mit neuen Engagements zurückhalten. Der DAX wird zum Handelsstart trotzdem rund 0,09 Prozent höher bei 19.451 Punkte erwartet. Damit rückt die 19.500-Punkte-Marke wieder näher. Diese Punkte könnten die Kurse zudem beeinflussen:1. Rally an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...