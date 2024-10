Am deutschen Aktienmarkt hat es im Vorfeld der EZB-Sitzung einen in der Breite sehr ruhigen Handel gegeben. Und auch am Tag der Entscheidung beginnt der DAX verhältnismäßig entspannt. Auf Unternehmensseite stehen insbesondere Hella, Hypoport, Infineon, Lufthansa, Merck, Puma, Sartorius, Siemens und Vonovia im Mittelpunkt des Anlegerinteresses.

Den vollständigen Artikel lesen ...