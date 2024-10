DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Auftragsbestand der deutschen Industrie im August rückläufig

Der preisbereinigte Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland ist im August rückläufig gewesen, wobei die Auftragsreichweite konstant blieb. Wie das Statistitische Bundesamt mitteilte, sank der Auftragsbestand gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,0 Prozent und lag um 4,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Dazu trug nach Angaben der Statistiker vor allem die Autoindustrie bei, wo der Auftragsbestand auf Monatssicht um 6,4 Prozent zurückging. Positive Impulse kamen dagegen aus dem Bereich Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, wo der Auftragsbestand um 1,5 Prozent zunahm.

China kündigt neue Maßnahmen zur Förderung des Immobiliensektors an

Das chinesische Wohnungsbauministerium hat mehrere Maßnahmen zur Ankurbelung des Immobiliensektors angekündigt, um das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu unterstützen. Das Ministerium kündigte am Donnerstag an, die Kreditvergabe an angeschlagene Bauträger zu beschleunigen und 1 Million Wohnungen in sogenannten städtischen Barackensiedlungen zu renovieren - eine Strategie, die während des letzten Einbruchs des Immobiliensektors in China angewandt wurde. Für Wohnungsbauprojekte, die auf der "weißen Liste" der Regierung stehen, werden mehr Mittel bereitgestellt. Bis Ende des Jahres sollen Kredite in Höhe von 4 Billionen Yuan, umgerechnet rund 517 Millionen Euro, vergeben werden, sagte der Minister für Wohnungsbau und ländliche Entwicklung, Ni Hong, und forderte die Banken auf, so vielen Projekten wie möglich Kredite zu gewähren.

JAPAN

Exporte Sep -1,7% (PROGNOSE: -0,85%) gegenüber Vorjahr

Importe Sep +2,1% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Sep Defizit 294,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 212,1 Mrd JPY)

Exporte nach China Sep -7,3% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Sep +0,3% gg Vorjahr

Exporte in die USA Sep -2,4% gg Vorjahr

Exporte nach Europa Sep -9,0% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Sep Handelsbilanz Überschuss 3,903 Mrd CHF

Sep Exporte 21,948 Mrd CH

Sep Importe 18,045 Mrd CHF

