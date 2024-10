...und zwar nicht im Sinne des Alkoholgehaltes! Im ersten Quartal, welches bis Ende September lief, gingen die Umsätze organisch um fast 6 % auf 2,78 Mrd. Euro zurück, dabei war im Vorfeld mit einem weniger starken Rückgang gerechnet worden. Der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka und Havana Club kämpft weiterhin mit Problemen in den USA und China, hinzu kamen auch noch ungünstige Währungseffekte in Argentinien, der Türkei und Nigeria. Allein in den USA sackten die Erlöse im abgelaufenen Geschäftsquartal um 10 % ab, weil die Lager der Kunden noch immer voll sind. In China ging der Umsatz gar um ein Viertel zurück - Konsumstimmung ist in Fernost gerade wegen der schwächelnden Wirtschaft nicht so angesagt. Trotz allem hält PERNOD an seiner Prognose fest und will aus eigener Kraft wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren. Mittelfristig strebt man an, organisch im Bereich von 4 bis 7 % zu wachsen. Nun denn.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2024 Bernecker Börsenbriefe