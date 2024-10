München (ots) -HANS IM GLÜCK erweitert sein Angebot mit einem weiteren Leckerbissen: Ab Montag, 21. Oktober, gibt es den DOUBLE SMASHBURGER, der in zwei Varianten erhältlich sein wird. Der neue Burger überzeugt durch die Kombination zweier "gesmashter" Rindfleischpatties, die auf der Grillplatte flach gedrückt werden. Dadurch entsteht eine knusprige Kruste, die intensive Röstaromen entwickelt, während das Fleisch im Inneren saftig und schmackhaft bleibt.Das Konzept des Smashburgers erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Durch die besondere Zubereitung erhalten die Patties eine größere Oberfläche, die direkt mit der heißen Grillplatte in Berührung kommt. So entsteht nicht nur die einzigartige Textur, sondern auch ein unverwechselbarer Geschmack, der von Burgerliebhaber*innen besonders geschätzt wird.Bei HANS IM GLÜCK wurde diese Technik auf Systemgastronomieniveau perfektioniert, um den Gästen ein authentisches und hochwertiges Burgererlebnis zu bieten. "Wenn schon 'Smash', dann richtig - dementsprechend wollten wir einen echten Smashburger kreieren, der sowohl geschmacklich als auch in der Zubereitung unseren Ansprüchen und vor allem seinem Namen gerecht wird", sagt Peter Prislin, Chief Marketing Officer bei HANS IM GLÜCK.Doppelter Genuss: HANS IM GLÜCK bringt zwei Versionen des Double Smashburgers in die Restaurants:- CHEESY CHEESE: eine Variante mit reichlich Käse für ein klassisch-köstliches Burgererlebnis- BLUE CHEESY CHEESE: eine intensivere Interpretation mit cremigem Blauschimmelkäse"Wir machen keine halben Sachen. Wir haben uns bewusst die Zeit genommen, um ein echtes Smash-Produkt anbieten zu können. Dafür und für unsere Gäste nehmen wir gerne in Kauf, nicht die Vorreiter zu sein." so Prislin.Der Markteinführung des Double Smashburgers geht eine breit angelegte Marketingkampagne voraus, die heute startet. Neben einer plakativen Instore-Kommunikation wird der Double Smashburger digital mit authentischen Zubereitungsvideos auf den eigenen Kanälen präsentiert. Diverse Ad-Formate in reichweitenstarken Medien werden ebenso genutzt wie auch zum ersten Mal die Möglichkeit für loyale Gäste, den Double Smashburger einen Tag vor Veröffentlichung verkosten zu dürfen. Eine eigens dafür angelegte Smash-Finder Seite (https://hansimglueck-burgergrill.de/smash-burger/) zeigt Interessierten ab dem 21.Oktober, wann und in welchen Burgergrills der Double Smashburger erhältlich sein wird.Das Zubereitungsvideo von HANS IM GLÜCK gibt es hier. (https://www.youtube.com/shorts/yO-mQM5t8Wg)Bildmaterial gibt es hier. (https://cloud.achtung.de/s/siSQD6nFXetXTms)Pressekontakt:Achtung! Mary GmbH, Isabel Eichhorn, Account ManagerinE-Mail: presse@hansimglueck-burgergrill.deOriginal-Content von: HANS IM GLÜCK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127845/5888642