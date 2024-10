Berlin (ots) -Anlässlich des Weltschmerztages am 17. Oktober betont Pharma Deutschland die wachsende Bedeutung von Selbstmedikation und OTC-Switches für eine effektive Schmerztherapie. Der Verband sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Patientenautonomie und zur Entlastung des Gesundheitssystems."Chronische Schmerzen belasten die Lebensqualität erheblich", erklärt Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland. "Selbstmedikation spielt eine zunehmend zentrale Rolle, insbesondere bei Migräne, wo OTC-Switches den Patientinnen und Patienten schnelleren Zugang zu wirksamen Medikamenten ermöglichen."Die Entlassung bestimmter Arzneimittel aus der Verschreibungspflicht hat die Selbstmedikation bei Schmerzen erheblich erweitert. Ein Beispiel ist die Freigabe von Rizatriptan 5 mg zur Behandlung von Migräne, die im Mai in Kraft trat. Rizatriptan ist das vierte Triptan, das rezeptfrei erhältlich ist."Deutschland ist Vorreiter bei der Freigabe von Schmerzmitteln, insbesondere Triptanen", betont Dr. Kroth. "2006 machten wir Naratriptan als erstes Land weltweit rezeptfrei. Mit Rizatriptan bieten wir jetzt eine vielfältige OTC-Therapie an, die wichtig ist, da Schmerzmittel nicht bei jeder Person gleich wirken."Kroth unterstreicht die Bedeutung dieser Entwicklung: "OTC-Switches wie bei Rizatriptan zeigen, dass wir Patientinnen und Patienten mehr Eigenverantwortung zutrauen können, während wir unser Gesundheitssystem entlasten. Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, um diesen Trend zu fördern."Aktuelle Umfragen zeigen die wachsende Bedeutung der Selbstmedikation: 83 Prozent der Befragten greifen bei leichten Beschwerden auf rezeptfreie Arzneimittel zurück, besonders aktiv sind 30- bis 39-Jährige mit 94 Prozent. In der Migränetherapie sind neben Rizatriptan auch Almotriptan, Naratriptan und Sumatriptan rezeptfrei erhältlich. Apotheken spielen eine zentrale Rolle bei der Selbstmedikation, da 67 Prozent der Befragten rezeptfreie Arzneimittel in der Apotheke kaufen und die fachkundige Beratung schätzen.Pharma Deutschland sieht großes Potenzial in der Förderung der Selbstmedikation und der Erweiterung des OTC-Angebots. Der Verband setzt sich für verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten der Antragsteller beim Switch-Verfahren ein und arbeitet an Vorschlägen, um den Prozess transparenter und effizienter zu gestalten.Weitere Informationen zum Thema Selbstmedikation (https://www.pharmadeutschland.de/unsere-themen/selbstmedikation/selbstmedikation-mit-rezeptfreien-arzneimitteln-und-gesundheitsprodukten/) und OTC-Switches (https://www.pharmadeutschland.de/unsere-themen/switch/) finden Sie auf der Webseite von Pharma Deutschland.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-123wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 Bonnwww.pharmadeutschland.deOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5888640