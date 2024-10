München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es geht wieder auf die Insel! Und dort warten Sonne, Strand, Palmenund jede Menge liebeshungrige Kandidaten, denn Love Island kehrt bei RTLZWEI zurück. Diesmal allerdings erstmalig in der VIP-Variante. Das heißt: Es gehen Promis auf die Suche nach der großen Liebe - und dabei treffen wir auf jede Menge alt bekannte Reality-TV-Sternchen, ehemalige Islander und natürlich gibt's auch jede Menge Zündstoff. Meine Kollegin Helke Michael hat für Sie schon mal reingeschaut.Sprecherin: Unter der Sonne Griechenlands suchen 19 VIPs das große Glück und ziehen dafür in die luxuriöse Villa ein. Und auch bei Ihnen gilt: Nur wer es wirklich ehrlich meint, hat einen Platz auf der Liebesinsel verdient. Daher ist auch die Vorfreude bei Moderatorin Sylvie Meis groß.O-Ton 1 (Sylvie Meis, 11 Sek.): "Bald geht's endlich los: Es wird noch glamouröser, luxuriöser, so spannend, da sind Celebrities am Start, die suchen die wahre Liebe bei uns."Sprecherin: Wobei einige auch schon Erfahrung mitbringen - wie Marcellino Kremers.O-Ton 2 (Marcellino Kremers, 11 Sek.): "Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der Staffel Love Island von 2018 - habe ich damals das Ding mit nach Hause gebracht. Jetzt versuche ich mein Glück erneut - fünf Jahre später bei Love Island VIP."Sprecherin: Auch seine Love Island-Ex Tracy Candela versucht es nochmal. Und natürlich sorgen sich anbahnende wie auch verflossene Liebschaften für jede Menge Zündstoff. So trifft zum Beispiel Yasin Mohamed auf gleich zwei seiner Ex-Freundinnen - Alicia Costa Pinheiro und Yeliz Koc. Doch für Yasin gibt's nur ein großes Ziel:O-Ton 4 (Yasin Mohamed, 3 Sek.): "Ich werde bei Love Island VIP die große Liebe suchen."Sprecherin: Ob er die findet? Fest steht jedenfalls: Langweilig wird's auf gar keinen Fall, wenn diese unterschiedlichen, liebeshungrigen Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Das weiß auch Ex-Islanderin Melissa Damilia, die sich auf vier Dinge besonders freut:O-Ton 5 (Melissa Damilia, 2 Sek.): "Sommer, Sonne, Spaß und flirten!"Abmoderationsvorschlag: Und ob die Promis nur einen harmlosen Flirt oder die große Liebe finden, steht für die abenteuerlustigen Singles auch bei "Love Island VIP" natürlich in den Sternen. Für wen der Besuch der Liebesinsel ein voller Erfolg wird, gibt's ab sofort (ab 24. Oktober) immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie 7 Tage vorab auf RTL+. zu sehen.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5888637