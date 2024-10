Berlin (ots) -Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" organisiert vom 27. bis 29. Januar 2025 eine Rekrutierungsreise nach Indien für Unternehmen, die indische Elektro- und Metall-Fachkräfte kennenlernen und einstellen möchten. "Wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, vor Ort einen Eindruck von den Bewerbenden zu bekommen", sagt Koordinator Rafael Schmauch vom Projekt. "Alle Fachkräfte haben Abschlüsse, die in Deutschland voll- oder teilanerkennungsfähig sind. In den Berufen ZerspanungsmechanikerIn, ElektronikerIn für Betriebstechnik, MechatronikerIn und Fachkraft für Metalltechnik. Wir organisieren für die Unternehmen die Vorstellungsgespräche mit Fachkräften aus unserem Pool sowie ein umfassendes Rahmenprogramm." Teilnehmen können Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet. Reise- und Hotelkosten tragen die Unternehmen selbst.Die Eckdaten der Reise:- Ort: Mumbai- Datum: 27.-29. Januar 2025- Programm: Vorstellungsgespräche sowie kulturelles und Networking-RahmenprogrammNach der Reise unterstützt das Projekt die Unternehmen weiterhin und übernimmt die gesamte Koordination rund um Anerkennungsverfahren der Fachkraft, Visum und Sprachkurs.Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und wird umgesetzt von der DIHK Service GmbH in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Ziel des Projektes ist es, eine Blaupause zu schaffen, wie Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten gelingen.Pressekontakt:Interessierte Unternehmen melden sich bei Rafael Schmauch, +49 30 20308 6584 schmauch.rafael@dihk.deOriginal-Content von: DIHK Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177041/5888657