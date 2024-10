© Foto: Symbolbild von Dorothe auf Pixabay



Nach schwierigen Jahren erholt sich die Reisebranche im Jahr 2024 mit beeindruckendem Tempo. Die Menschen verspüren mehr denn je den Wunsch, zu verreisen und unvergessliche Urlaube zu erleben. Besonders der Sommer 2024 zeigte, dass viele Urlauber ihre Reiseträume nachholen wollen, was für eine erhöhte Nachfrage in der Tourismusbranche sorgt. In diesem Umfeld steht TUI, der weltweit größte Reiseveranstalter, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Als Marktführer profitiert TUI nicht nur von der wiederauflebenden Reiselust, sondern auch von den durchgeführten Restrukturierungen und digitalen Transformationen, die das Unternehmen gestärkt haben.

Dieser anhaltende Aufschwung des Reisemarkts bietet eine solide Basis für TUI, um seine Position weiter auszubauen. Während die Urlaubsbuchungen kontinuierlich steigen, werden auch die Umsätze von TUI angekurbelt. Die Kombination aus wachsender Reiselust und effizienteren Betriebsabläufen eröffnet dem Unternehmen und seinen Investoren eine vielversprechende Zukunft.

FTI-Insolvenz: Neue Marktchancen für TUI

Ein entscheidender Wendepunkt im Wettbewerb auf dem Reisemarkt war die Insolvenz des Reiseveranstalters FTI. Als einer der größten Mitbewerber von TUI musste FTI Insolvenz anmelden, was die Wettbewerbslandschaft dramatisch verändert. Die Pleite von FTI, der lange Zeit ein starker Konkurrent war, bietet TUI eine enorme Möglichkeit, weitere Marktanteile zu sichern und seine dominierende Stellung im europäischen Tourismusgeschäft weiter auszubauen.

Für Investoren bedeutet dies, dass TUI in den kommenden Monaten von einem geringeren Preisdruck und einem weniger stark fragmentierten Markt profitieren wird. Der Wegfall von FTI hinterlässt ein Vakuum, das TUI durch erweiterte Angebote und eine verbesserte Kundenansprache schnell füllen kann. Die Marktbereinigung stärkt TUIs Position nicht nur in Deutschland, sondern auch international, da das Unternehmen nun verstärkt auf das höherwertige und lukrative Reisesegment abzielen kann.

Wachstumschancen durch gestiegene Nachfrage und Innovation

Mit der wachsenden Reiselust gehen auch erhebliche Chancen für TUIs zukünftiges Wachstum einher. Besonders die Nachfrage nach Premium-Reiseangeboten, Kreuzfahrten und Fernreisen ist in den letzten Monaten sprunghaft angestiegen. TUI hat auf diesen Trend reagiert und sein Portfolio erweitert, um den Ansprüchen der Reisenden gerecht zu werden. Insbesondere das Kreuzfahrtgeschäft wird für das Unternehmen immer bedeutender, da diese Urlaubsform stark gefragt ist. Kreuzfahrten gelten als eine der profitabelsten Sparten im Reisesektor, und TUI ist bestens positioniert, um dieses Potenzial auszuschöpfen.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Digitalisierung. TUI hat in den letzten Jahren massiv in digitale Buchungsplattformen und automatisierte Prozesse investiert, um das Reiseerlebnis für die Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken. Diese Innovationen verschaffen dem Unternehmen eine größere Reichweite und steigern die Effizienz, was in einem hart umkämpften Markt entscheidend ist.

Charttechnisch könnte großer Rebound bevorstehen

Im großen charttechnischen Bild ergibt sich riesiges Potenzial für die TUI-Aktie. Nach einer längeren Konsolidierungsphase erscheinen Anzeichen einer Erholung. Die Aktie des Touristikkonzerns befindet sich derzeit in einem untergeordneten mehrtägigen klaren Aufwärtstrend. Der Kurs konnte kürzlich den Widerstand bei 7,00 Euro überwinden, was ein positives technisches Signal darstellt. Das nächste Kursziel nach dem Überwinden der 8 Euromarke liegt anschließend bei 15 Euro, wo ein weiterer Widerstand zu erwarten ist. Ein Ausbruch über diese Marke könnte die Aktie langfristig in Richtung 30 Euro führen, wobei das große Chartbild weiterhin bullish ist. Unterstützungszonen liegen bei 6,50 Euro und 5,80 Euro, was Rücksetzer als Kaufgelegenheiten interessant macht. Erst unter 5,00 Euro trübt sich das Bild deutlich ein. Hier ergibt sich also derzeit ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis für einen Longtrade.

Kaufenswert: TUI-Aktie bietet attraktive Chancen

Für Investoren, die von der Erholung des Reisemarktes profitieren wollen, bietet die TUI-Aktie eine vielversprechende Möglichkeit. Die Insolvenz von FTI hat den Wettbewerb erheblich geschwächt, was TUI in eine stärkere Position bringt, um Marktanteile zu gewinnen. Gleichzeitig schafft die steigende Nachfrage nach Reisen und Kreuzfahrten ein ideales Umfeld für TUI, um seine Umsätze und Margen zu steigern. Charttechnisch könnte die Aktie jetzt den Ausbruch nach oben schaffen. Fürs Depot könnte es sich jetzt lohnen, früh dabei zu sein, bevor die große Reise nach oben losgeht.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.