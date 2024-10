Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es im Vorfeld der heute anstehenden EZB-Ratssitzung und wichtiger US-Daten zu Kursgewinnen gekommen - unterstützt von den niedrigen Ölpreisen und rückläufigen Inflationserwartungen sowie vom nachlassenden Preisdruck in Großbritannien, so die Analysten der Helaba. ...

