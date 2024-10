Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag mit ziemlicher Sicherheit die Leitzinsen senken und den Zielsatz um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent herabsetzen, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Die Wirtschaftsdaten seien allgemein schwach gewesen, mit deutlichen Abweichungen bei der französischen und spanischen Inflation und niedrigen Zahlen beim Einkaufsmanagerindex PMI. Die Wirtschaft in der Eurozone schwächele schon seit einiger Zeit, insbesondere in Deutschland - und nach Meinung der Experten hinke die EZB der Entwicklung hinterher und müsse die Zinssätze möglicherweise weiter senken als derzeit geplant. ...

