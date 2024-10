You.com, eine von Richard Socher und Bryan McCann gegründete KI-gestützte Produktivitätsengine, kündigte heute eine Partnerschaft mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) an, Deutschlands größter Nachrichtenagentur, um die Nachrichtenerkennung und -kuratierung durch KI für Redakteure und Journalisten weltweit zu verbessern.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Partnerschaft gehören:

Agentische KI-Nachrichtenerkennung: Nachrichtenredaktionen, die den drahtgebundenen Dienst der dpa nutzen, erhalten Zugriff auf eine agentengesteuerte Entdeckungsfunktion. Diese ermöglicht es Redakteuren, schnell KI-generierte Zusammenfassungen zu erhalten, die für ihre Anfragen relevant sind. Diese Zusammenfassungen bieten Verweise auf verwandte Artikel und greifen auf die gesamte dpa-Datenbank, einschließlich der neuesten Aktualisierungen, zurück. Nutzer von dpa-Select können ebenfalls auf die agentengesteuerten Funktionen zugreifen, um in Echtzeit nach den neuesten Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und anderen Nachrichten zu suchen und diese zusammenzufassen. Agentische KI-Contenterstellung: Nachrichtenredakteure erhalten kuratierte Pressebriefings, die aus Zusammenfassungen für verschiedene Abteilungen bestehen und relevante Geschichten unterschiedlicher Länge mit begleitenden Bildern zur einfachen Verarbeitung enthalten.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dpa, einem echten Innovationsunternehmen in der Nachrichtenwelt seit 1949", sagte Richard Socher, Gründer und CEO von You.com. "Unsere KI-Technologie zielt darauf ab, das zu verstärken, was Nachrichtenredaktionen bereits gut machen zeitnahe und genaue Nachrichten zu liefern. Durch unsere Möglichkeiten der privaten Datenabfrage und der erweiterten Generierung helfen wir Medienorganisationen, die sich auf dpa verlassen, Nachrichten noch schneller abzurufen und zu verarbeiten. Das bedeutet, dass sie ihrem globalen Publikum weiterhin vertrauenswürdige Inhalte anbieten können, jetzt aber mit mehr Geschwindigkeit und Effizienz. Wir sehen dieser Zusammenarbeit, die Nachrichtenredaktionen weiter stärken und das Nachrichtenerlebnis überall bereichern kann, erwartungsvoll entgegen."

"dpa-News wird zu einer modernen, KI-gestützten Antwortmaschine. Das ist ideal für Redaktionen, die angesichts von Transformationsdruck und großen Informationsmengen effizienter arbeiten müssen. Als Deutschlands größte Nachrichtenagentur zeigen wir, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam arbeiten wir daran, dass generative KI verifizierten und faktenorientierten Journalismus unterstützt und bereichert. Mit you.com haben wir einen ausgezeichneten und vertrauenswürdigen Partner dafür gefunden," so Peter Kropsch, CEO der dpa.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhält die dpa Zugang zum Team Plan von You.com, der es der Agentur ermöglicht, KI-Agenten für Recherche, Analyse, Lösung komplexer Probleme und Contenterstellung zu nutzen. Darüber hinaus wird dpa die Möglichkeit haben, eigene KI-Agenten zu entwickeln und zu teilen, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Über You.com:

You.com ist gemeinschaftliche KI für Sie, Ihr Team und Ihr Unternehmen. Die KI-Agenten von You.com maximieren die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherchen und Analysen, die Lösung komplexer Probleme, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr. Die Suite von APIs und End-to-End-Lösungen des Unternehmens steigert den Umsatz von Unternehmen, indem sie die Grundlage für die KI-Agentenebene ihrer Produkte und Dienstleistungen bildet. You.com wurde von den führenden KI-Forschern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat 99 Millionen US-Dollar von Investoren wie Marc Benioffs Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian, Radical Ventures, Day One Ventures und anderen erhalten.

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und zählt zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. Die dpa beliefert Medienkonzerne, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Inhalten. Dazu gehören Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Radioberichte und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet die dpa in sieben Sprachen. Rund 1.000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten an etwa 140 Standorten in Deutschland und im Ausland. Etwa 170 deutsche Medienunternehmen sind Anteilseigner der dpa. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die zentrale Redaktion, geleitet von Chefredakteur Sven Gösmann, befindet sich in Berlin. Der Vorstand, unter der Leitung von CEO Peter Kropsch, hat seinen Sitz in der Firmenzentrale in Hamburg. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist Daniel Schöningh (Ippen Mediengruppe, München).

Weitere Informationen unter www.dpa.com (Deutsch, Englisch, Spanisch, Arabisch)

