Von Joshua Kirby

ZÜRICH (Dow Jones)--Nestle hat seine Umsatzerwartungen für dieses Jahr zum zweiten Mal gesenkt. Der Lebensmittelhersteller will mit höheren Rabatten Kunden zurückgewinnen, die von den steigenden Preisen der vergangenen Jahre abgeschreckt wurden. Der Konzern kündigte auch einen Umbau von Geschäft und Vorstand an.

Die Aktie notierte kurz nach Handelsbeginn 2,4 Prozent im Minus, deutlich schlechter als der Gesamtmarkt.

Der Schweizer Hersteller von Kaffee, Süßwaren, Frühstücksflocken und Nahrungsergänzungsmitteln erwartet nun für das Gesamtjahr 2024 organisches Umsatzwachstum von 2 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von mindestens 3 Prozent und davor von 4 Prozent angestrebt. Die neue Prognose bedeutet, dass sich das Wachstum im Schlussquartal im Vergleich zu den ersten neun Monaten nicht beschleunigt. Im Neunmonatszeitraum war der Umsatz im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent auf 67,15 Milliarden Schweizer Franken zurückgegangen. Währungsbereinigt ergab sich ein Umsatzplus von 2 Prozent, dies entsprach weitgehend den Erwartungen von Analysten in einer vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung.

"Die Konsumnachfrage hat sich in den letzten Monaten abgeschwächt, und wir gehen davon aus, dass das Nachfrageumfeld schwach bleiben wird", sagte der neu ernannte Vorstandsvorsitzende Laurent Freixe.

Die Ergebnisse sind die ersten, seit Nestle Anfang September überraschend den langjährigen CEO Mark Schneider abgesetzt und durch den erfahrenen Nestle-Manager Freixe ersetzt hat. Zuvor hatte sich der Aktienkurs schwach entwickelt und lag zeitweise rund 15 Prozent unter Vorjahr. Freixe hat versprochen, in Innovation und Markenbildung zu investieren, der Konzern will Umsatz und Marktanteil ausbauen und Verbraucher zurückgewinnen.

Die Aktionäre dürften von der erneuten Senkung der Jahresprognose weiter enttäuscht sein, sagte Jean-Philippe Bertschy, Analyst beim Schweizer Investmenthaus Vontobel. "Die Priorität für das neue Managementteam besteht nun darin, Nestle wieder zu seinen Wurzeln und zu dem zurückzuführen, was es am besten kann: Marketing und die Verbindung zu den Verbrauchern", schrieb Bertschy in einer Research Note. "Die Aufgabe ist gewaltig und wird Zeit brauchen."

In der Vergangenheit konnte Nestle die geringere Kundennachfrage durch Preiserhöhungen kompensieren, wodurch die höheren Inputkosten mehr als ausgeglichen wurden. Doch die in diesem Jahr stärker als üblich ausgefallenen Werbeaktionen schränkten diese Strategie ein, was die Anleger enttäuschte, obwohl sie das reale interne Wachstum, eine wichtige Kennzahl für das Unternehmen, ankurbelten. Nestle setzt darauf, dass eine Werbestrategie sowie Marken-Investitionen die Käufer von billigeren Handelsmarken zurück zu seiner Produktpalette locken können, die von San-Pellegrino-Mineralwasser und Nescafe über KitKat-Schokoriegel und Häagen-Dazs-Eiscreme bis hin zu Purina-Tiernahrung reicht.

Zwischen Januar und September hat Nestle die Preise nur um 1,6 Prozent angehoben, verglichen mit mehr als 10 Prozent in den letzten Monaten von 2022, als die weltweite Inflationskrise ihren Höhepunkt erreichte. Im Laufe des Sommerquartals 2024 kompensierten Werbeaktivitäten in Bereichen wie Milchprodukte und Haustierbedarf die stärkeren Preiserhöhungen in anderen Bereichen, die die höheren Produktionskosten kompensieren sollten, so Nestle. Das Unternehmen werde seine Ressourcen weiterhin darauf konzentrieren, Marktanteile zu gewinnen, sagte Freixe.

Separat kündigte Nestle an, im Rahmen einer strukturellen Umstrukturierung seine Organisationen in Nord- und Lateinamerika zu einer Region Amerikas zusammenzulegen. Nordamerika-Chef Steve Presley soll das gemeinsame Team leiten, so Nestle. Das Großchina-Team des Konzerns wird mit Asien, Ozeanien und Afrika zusammengelegt.

Executive Vice President Bernard Meunier wird im kommenden Jahr aus dem Nestle-Konzernvorstand ausscheiden. An seine Stelle tritt der Chef der Kaffeemarken, David Rennie, als Leiter Marketing und strategische Geschäftseinheiten. Das Kaffeegeschäft, mit Ausnahme des Kapselherstellers Nespresso, wird in die SBUs integriert, so Nestle. Nespresso-Chef Philipp Navratil zieht in den Konzernvorstand ein.

Durch die Veränderungen würden alle Leiter der wichtigsten Geschäftsbereiche direkt an den CEO berichten, sagte Freixe. Das sei "von entscheidender Bedeutung, da wir unseren Fokus auf Verbraucher und Kunden schärfen und wieder in unsere Marken und in Innovationen investieren, um Marktanteile zu gewinnen und unsere Performance zu beschleunigen".

Investoren richteten ihren Fokus nun auf die Kapitalmarktveranstaltung von Nestle im kommenden Monat, so die Analysten von Jefferies in einer Kundenmitteilung. Das Unternehmen werde unter Druck geraten, mittelfristige Prognosen abzugeben. Ein verhaltener Ausblick werde wahrscheinlich sowohl für Nestle als auch für den breiteren Lebensmittel- und Konsumgütersektor einen Realitätscheck für die Erwartungen darstellen, so Jefferies.

