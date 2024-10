Es wird wohl bald teurer, die Hilfe vom Steuerberater in Anspruch zu nehmen. Laut Bundesfinanzministerium sollen die Gebühren angehoben werden, da die Personal- und Sachkosten in Steuerberatungskanzleien deutlich gestiegen seien. Im Juli 2020 wurden zuletzt die Gebühren für Steuerberater erhöht. Diese Erhöhung reiche aber nicht mehr aus, um die Personal- und Sachkosten in den Steuerberatungskanzleien zu decken, so das Bundesfinanzministerium. Laut einem Referentenentwurf zur Änderung der Steuerberatervergütungsverordnung ...

