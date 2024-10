Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) meldete heute zwei Beförderungen seiner Führungskräfte: Lars Messutat wurde zum Head of General Property, DACH, und Juliane Klein-Walbeck zur Head of Energy Construction, DACH, ernannt.

"Die Stärke von BHSI in der DACH-Region gründet nicht allein auf unserer soliden Bilanz, unserem Underwriting-Know-how und unserer CLAIMS IS OUR PRODUCT-Philosophie, sondern auch auf den exzellenten Leistungen unseres Teams", berichtet Andreas Krause, Head of DACH, BHSI. "Lars und Juliane verkörpern diese Exzellenz. Ich freue mich darauf, mit ihnen in ihren erweiterten Funktionen zusammenzuarbeiten, um unsere Geschäftsentwicklung und unsere Kunden- und Brokerbeziehungen zu stärken."

Lars Messutat ist seit 2018 bei BHSI und war zuvor Head of Property, Corporate Customers. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung im Sachversicherungsbereich, die sowohl die Underwriting- als auch die Brokerseite des Geschäfts umfasst. Er wird weiterhin in München ansässig sein und ist unter Lars.Messutat@bhspecialty.com zu erreichen.

Juliane Klein-Walbeck, die zuvor Head of Construction war, wechselte 2021 zu BHSI. In ihre erweiterte Funktion bringt sie mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung ein. Sie wird weiterhin von Köln aus tätig sein und ist unter Juliane.Klein-Walbeck@bhspecialty.com zu erreichen.

