FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimismus von TSMC hat am Donnerstag die meisten Halbleiterwerte in Europa angetrieben. Am deutschen Markt gewannen im Dax Infineon 2,8 Prozent, STMicroelectronics legten an der Euronext um 1,6 Prozent zu. Im MDax verteuerten sich Aixtron um 1,6 Prozent und im SDax Süss Microtec um 2,9 Prozent.

Jenoptik im MDax fielen unterdessen weiter zurück und litten unter einer negativen Studie sowie nach wie vor unter den Auswirkungen der jüngsten Gewinnwarnung von ASML .

Den taiwanesischen Hersteller TSMC stimmt die weiterhin hohe Nachfrage nach Chips für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) für das noch verbleibende Jahr optimistisch. Im vierten Quartal dürften die Umsätze höher ausfallen als von Analysten bislang erwartet. Auch mit der Margenprognose übertraf TSMC die Erwartungen./ajx/mis

