Die Thyssenkrupp-Aktie zeigt in jüngster Zeit eine leichte Erholung, nachdem sie in den vergangenen Monaten unter erheblichem Druck stand. Am aktuellen Handelstag konnte das Wertpapier um 1,3 Prozent auf 3,19 Euro zulegen, was Anlegern einen Hoffnungsschimmer gibt. Dennoch bleibt die Situation für den Stahlkonzern herausfordernd, da der Aktienkurs immer noch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,19 Euro liegt, das im November 2023 erreicht wurde.

Finanzielle Aussichten bleiben unsicher

Die finanziellen Perspektiven von Thyssenkrupp bleiben ungewiss. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 0,13 Euro je Aktie, verglichen mit einem Gewinn im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz ging um 5,56 Prozent zurück. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen bescheidenen Gewinn von 0,139 Euro je Aktie. Die erwartete Dividende für das laufende Jahr wird auf 0,142 Euro geschätzt, was leicht unter der Ausschüttung des Vorjahres liegt.

