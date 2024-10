FTX Token Prognose: +15 %! Was steckt dahinter?

Mit einem Kursplus von rund 15 Prozent in den letzten 24 Stunden ist der FTX Token (FTT) erneut unangefochtener Spitzenreiter in der Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Damit konnte FTT die Wochenverluste reduzieren. Dennoch zeigt sich hier bereits eine durchaus volatile Entwicklung. Der FTX Token ist Spielball spekulativer Trader und wird munter hoch- und runtergehandelt. Mit dem jüngsten Kurssprung befindet sich FTT sogar wieder in der Top 100, bei einer Bewertung von rund 676 Millionen US-Dollar.

FTX Token: Warum explodiert der CEX-Token?

Der FTX Token (FTT) war der native Token der FTX-Kryptobörse, der für Rabatte auf Handelsgebühren, Staking und weitere Plattformvorteile genutzt wurde. FTT wurde als zentraler Bestandteil des Ökosystems angesehen, um die Nutzerbindung zu fördern. Nach der Insolvenz der FTX-Börse im November 2022 verlor der Token jedoch praktisch seinen gesamten Nutzen. Da FTX nicht mehr operativ tätig ist und keine Produkte oder Dienstleistungen mehr anbietet, hat der FTX Token heute keinerlei funktionalen Wert mehr und wird hauptsächlich spekulativ gehandelt, ohne reale Anwendung.

Der jüngste Kurssprung des FTX Tokens basiert somit ebenfalls rein auf Spekulation, da der Token nach der Insolvenz von FTX keinen praktischen Nutzen mehr hat. Anleger spekulieren auf kurzfristige Gewinne. Dieses Muster ähnelt dem von Terra (LUNA), wo nach dem Zusammenbruch ebenfalls spekulative Käufe bei hohem Risiko stattfanden. Trotz der Chancen auf schnelle Gewinne bleibt das Risiko hoch, da fundamentale Werte fehlen und der FTX Token langfristig gegen 0 US-Dollar tendieren dürfte.

Krypto-Tipp für das Q4: Massive Stärke bei PEPU - über 20 Mio. $ für Meme-Layer-2

Spekulatives Interesse und klarer Nutzen lassen sich jedoch auch vereinen. So müssen Anleger nicht unbedingt auf den FTX Token setzen, um sich spekulativ zu betätigen. Denn hier gibt es eben weder Nutzen noch Zukunft, der Kauf von FTT ähnelt dem Glücksspiel. Anders könnte dies beim folgenden Krypto-Presale sein, der ebenfalls große Chancen bietet.

Das Ethereum-Ökosystem hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt, insbesondere die Layer-2-Lösungen haben in diesem Kontext an Bedeutung gewonnen. Diese Technologien wurden entwickelt, um spezifische Herausforderungen der Blockchain zu bewältigen. Das Layer-2-Ökosystem rund um Ethereum bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Lösungen, die die Akzeptanz der Blockchain-Technologie fördern. Mit der wachsenden Anzahl innovativer Projekte in diesem Bereich wird die Bedeutung von Layer-2-Netzwerken als entscheidender Katalysator für die zukünftige Entwicklung von Ethereum immer offensichtlicher.

Eines der Projekte, das sich in diesem dynamischen Umfeld positioniert, ist Pepe Unchained. Dieses Projekt möchte im Bereich der Meme-Coins eine langfristige und nachhaltige Lösung bieten, die nicht nur kurzfristigen Trends folgt. Pepe Unchained fokussiert sich auf die Schaffung eines umfassenden Ökosystems, das den PEPU-Token als zentralen Bestandteil integriert. Im Gegensatz zu vielen anderen Meme-Coins legt dieses Projekt besonderen Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Kosteneffizienz, indem es die Probleme des Ethereum-Netzwerks löst, wie hohe Gebühren und begrenzte Transaktionskapazitäten.

Ein zentrales Element des Projekts sind die geplante dezentrale Börse und ein eigener Blockchain-Explorer, der die Nutzung des PEPU-Tokens im gesamten Ökosystem erleichtern soll. Darüber hinaus hat Pepe Unchained ein spezielles Förderprogramm für Entwickler ins Leben gerufen, das unter dem Namen "Pepe Frens with Benefits-Grants" bekannt ist. Ziel dieses Programms ist es, kreative Köpfe zu gewinnen, die innovative Anwendungen auf der Plattform entwickeln. Diese Initiative bietet nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern stellt auch Ressourcen wie Tutorials und Tools zur Verfügung.

Derzeit läuft der Vorverkauf des PEPU-Tokens, Investoren können von den regelmäßigen Preiserhöhungen profitieren, die alle paar Tage stattfinden. Der zugrunde liegende Smart Contract wurde von unabhängigen Sicherheitsfirmen geprüft und als sicher bewertet. Für Investoren, die an der Kombination von Meme-Coins und Layer-2-Technologie interessiert sind, könnte Pepe Unchained ein spannendes Projekt sein.

Für das Investment besuchen Anleger die Website, verbinden das Wallet und tauschen dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU. Direkt im Anschluss ist hier sogar das Staking für eine Rendite von rund 110 Prozent APY möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.