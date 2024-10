Wiesbaden (ots) -Der genossenschaftliche Versicherer R+V wirbt für das ehrenamtliche Engagement und unterstützt den Verein Viva con Agua bei der Suche nach freiwilligen Helfern.Unter dem Motto "ehrensache" wirbt die R+V Versicherung ab sofort für ein ehrenamtliches Engagement bei Viva con Agua. Der Hamburger Verein initiiert weltweit Projekte für sauberes Trinkwasser, Sanitär und Hygiene. Die R+V wird der gemeinnützigen Organisation im Rahmen dieser Haltungskooperation mindestens bis Jahresende 2024 eine mediale Bühne geben, vor allem bei Instagram, Facebook und TikTok. Darüber hinaus hat die R+V unter www.ehrensache.ruv.de ein eigenes Portal mit vielfältigen Informationen rund um die Arbeit der Organisation etabliert. Von diesem Portal aus gelangen Interessierte direkt auf die Homepage von Viva con Agua und können sich dort als ehrenamtliche Helfer melden."Der Verein Viva con Agua leistet für Menschen im globalen Süden eine wichtige Hilfe, in dem er sauberes Wasser zur Verfügung stellt und sanitäre Projekte umsetzt. Dieses Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer hat uns sehr beeindruckt. Deshalb unterstützen wir den Verein sehr gerne", erläutert Jens Hasselbächer, Vorstand Kunden & Vertrieb, das Engagement der R+V."Viva con Agua wird deutschlandweit von über tausenden engagierten Supporter:innen, die sich in 40 Städtegruppen selbst organisieren, unterstützt. Dies hat direkten positiven Impact auf unsere Projektarbeit im globalen Süden. Durch die wunderbare Unterstützung der R+V Versicherung können noch mehr Menschen erreicht werden.", freut sich Carolin Stüdemann, geschäftsführende Vorständin des Viva con Agua de St. Pauli e.V.Das Engagement der R+V Versicherung für Viva con Agua setzt eine seit Ende 2023 laufende Haltungskommunikation zur Unterstützung des Ehrenamts in Deutschland fort. Die Aktion der R+V startete mit dem Aufruf, sich als ehrenamtlicher Retter bei der DLRG zu engagieren. Jetzt setzt die R+V diese Kampagne mit Viva con Agua und der Tafel Deutschland fort.Über Viva con AguaDer gemeinnützige Verein setzt sich seit 2006 für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene ein. Deshalb unterstützt die Hamburger Organisation Wasser-Projekte weltweit, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Sie fördert und entwickelt Ideen für das Bereitstellen von Brunnen, Toiletten oder Handwascheinrichtungen und stellt sicher, dass diese Anlagen auch langfristig funktionieren. Auf Konzerten, in Sportstadien oder Festivals ist der Verein mit ehrenamtlichen Engagierten präsent, um auf die Projektarbeit aufmerksam zu machen. Den Besuchenden bietet sich dabei die Chance, ihre Pfandbecher zu spenden, um somit diese Projektarbeit auch direkt zu unterstützen. Wer mitmachen möchte, hat im deutschlandweiten Netzwerk der Organisation die Chance, sich einzubringen. In mehr als 40 deutschen Städten finden sich regelmäßig ehrenamtliche Crews zusammen und entwickeln eigene Ideen für kreative Aktionen, um Spenden zu sammeln. Weitere Informationen: www.vivaconagua.org.Über die R+V VersicherungDie R+V zählt zu den führenden deutschen Versicherern. Seit vielen Jahren ist das Unternehmen auf Erfolgskurs und zeichnet sich durch hohe Risikotragfähigkeit aus. Rund 9 Millionen Kunden mit 27 Millionen Verträgen vertrauen auf die Leistungen des genossenschaftlichen Versicherers. Die R+V Gruppe mit ihren bundesweit mehr als 17.000 Mitarbeitenden erzielte im Jahr 2023 gebuchte Beiträge von rund 20 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.ruv.de.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5888891