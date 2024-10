Münster (ots) -Dass sich ein Extra-Kreuzchen bei Spiel 77 so richtig lohnen kann, bewies jetzt ein Tipper aus dem Raum Bottrop. Sein "Ja" für die Zusatzlotterie beschert dem Spielteilnehmer nach der LOTTO 6aus49-Ziehung am Mittwoch einen Gewinn von rund 1,4 Millionen Euro.Der glückliche Gewinner hatte seinen Spielschein am 8. Oktober in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben und eine Laufzeit von vier Wochen gewählt. Dabei kreuzte er nicht nur jeweils sechs Zahlen für zwölf LOTTO-6aus49-Spielreihen an, sondern auch das "Ja" bei Spiel 77 und SUPER 6. Die richtige Entscheidung: Mit der siebenstelligen Gewinnzahl 9-6-1-2-3-1-2 auf seinem Tippschein traf der Spielteilnehmer am Mittwoch (16. Oktober) die höchste Gewinnklasse. Der Glückspilz erhält eine Gewinnsumme von 1.377.777,00 Euro.Zusatzspiel Spiel 77Die Teilnahme bei Spiel 77 kostet je Ziehung 2,50 Euro. Die siebenstellige Losnummer bietet die Chance auf Millionengewinne, da sich von Ziehung zu Ziehung ein Jackpot aufbauen kann. Je mehr Zahlen übereinstimmen, desto höher ist der Gewinn. Wenn alle sieben Ziffern von rechts nach links mit der gezogenen Gewinnzahl übereinstimmen, ist der Jackpot geknackt (Chance 1: 10 Mio.) - so auch im Fall des Gewinners aus dem Raum Bottrop.Neue JackpotphaseNicht nur bei Spiel 77 konnte am Mittwoch die erste Gewinnklasse getroffen werden, sondern auch bei LOTTO 6aus49. 16,4 Millionen gehen an einen Tipper aus Mecklenburg-Vorpommern. Somit startet der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur nächsten Ziehung am Samstag (19. Oktober) bei rund drei Millionen Euro. Die Gewinn-Chance beträgt 1: 140 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5888889