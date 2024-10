Hannover (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager BANTLEON verstärkt den Bereich Anleihenmanagement und hat dafür Peter Vrbovsky als Analyst Unternehmensanleihen eingestellt, so die BANTLEON AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Peter Vrbovsky ist bei BANTLEON für die quantitative und qualitative Analyse von Emittenten internationaler Unternehmensanleihen verantwortlich. Dazu gehört auch die Analyse möglicher Auswirkungen von ESG-Faktoren auf das Kreditprofil von Unternehmen. Zudem wird er Analysen zu Kreditrisiken erstellen, die zur Erfüllung der Anforderungen der CRA-Verordnung an Versicherungsunternehmen notwendig sind. Peter Vrbovsky hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Credit-Research-nahen Positionen. Zuletzt arbeitete er im Bereich Capital Markets Origination bei HSBC in London und war zuvor im Bereich Corporate Sector Advisory bei der Natwest Group. ...

