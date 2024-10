Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) -Sechzehn Gewinner, die für die Umsetzung der besten IoT-Projekte weltweit im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurden, werden in acht Kategorien bekannt gegeben, darunter auch die Grand Prix Awards.Wialon (https://wialon.com/), eine der weltweit führenden IoT- und Flottenmanagement-Plattformen, die vom europäischen Softwareunternehmen Gurtam (https://gurtam.com/en) entwickelt wurde, hat die Gewinner seines weltweiten Wettbewerbs für das beste IoT-Projekt des Jahres 2024 (https://iot-project.com/) bekannt gegeben. Die Gewinner wurden kurz vor der GITEX Global in Dubai bekannt gegeben, wo bahnbrechende IoT-Innovationen aus der ganzen Welt gefeiert werden.Das IoT-Projekt des Jahres wurde zum vierten Mal in Folge ausgezeichnet. Der Wettbewerb ist offen für Projekte, die von Technologieunternehmen und Telematikdienstleistern durchgeführt werden. Der Wettbewerb unterstreicht das Potenzial von Wialon und anderen IoT-Lösungen, indem er reale Anwendungen vorstellt, die wichtige geschäftliche Herausforderungen lösen. Diese Initiative soll das Wachstum der IoT-Branche fördern, Inspirationen liefern und Unternehmen dazu ermutigen, herauszufinden, wie das IoT ihre Geschäftsabläufe verändern kann.Mehr als 100 Projekte und Beiträge aus 45 Ländern konkurrierten um die diesjährigen Auszeichnungen. Ziel des globalen Wettbewerbs von Wialon ist es, die innovativsten IoT-, Flotten- und Asset-Management-Projekte weltweit zu würdigen und zu präsentieren. Die Vielfalt der Gewinner spiegelt die globale Wirkung von IoT-Lösungen wider. In diesem Jahr wurden 16 Gewinner bekannt gegeben, die Projekte aus den USA, Mexiko, Honduras, Indien, Libanon, Kenia, den Niederlanden, Nigeria, Südafrika, Tadschikistan, der Türkei und vielen anderen Ländern repräsentieren.Diese Projekte zeigen wichtige Trends in der IoT- und Flottenmanagementbranche auf. Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Verbesserung der betrieblichen Effizienz, insbesondere durch Echtzeitüberwachung, Kraftstoffmanagement und die Verfolgung des Fahrerverhaltens. Viele der Projekte betonen auch die Bedeutung von Sicherheit und Gefahrenabwehr, von der Verhinderung von Kraftstoffdiebstahl in Transport und Logistik bis hin zur Verbesserung der Fahrstandards in öffentlichen und gewerblichen Flotten. Darüber hinaus wird die Nachhaltigkeit zu einem Schlüsselfaktor, wobei die Projekte den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und die allgemeinen Umweltauswirkungen des Betriebs berücksichtigen.Aliaksandr Kuushynau, Head of Wialon bei Gurtam, zeigte sich stolz über den wachsenden Umfang des Wettbewerbs und die unglaubliche Vielfalt der gezeigten innovativen Lösungen. "Während Wialon weiter expandiert und über 4 Millionen Fahrzeuge in 150 Ländern verfolgt, bleiben wir der Entwicklung der IoT-Branche verpflichtet. Der Wettbewerb um das IoT-Projekt des Jahres würdigt nicht nur das unglaubliche Fachwissen unserer Partner, sondern verdeutlicht auch die transformative Wirkung, die IoT-Lösungen auf Unternehmen weltweit haben können."Die IoT- und Telematik-Technologie ist heute das Rückgrat der betrieblichen Effizienz, da Unternehmen und Lieferketten weltweit darauf angewiesen sind, dass Menschen und Maschinen effizient zusammenarbeiten. Die riesigen Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsflotten, die heute das Leben und die Wirtschaft bestimmen, erfordern eine sorgfältige Verwaltung, komplexe Überwachung, aufschlussreiche Analysen und Reaktionen in Echtzeit.Informationen zu WialonWialon (https://wialon.com/) ist eine der größten IoT-, Telematik- und Flottenmanagement-Softwareplattformen weltweit und verbindet und verfolgt über 4 Millionen Fahrzeuge in 150 Ländern. Die Plattform arbeitet mit über 2.700 Partnerunternehmen zusammen: Anbieter und Entwickler von Telematiklösungen, IoT-Integratoren, Anbieter von Flottenmanagementdiensten oder Anbieter von Sicherheitslösungen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2529773/Wialon.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iot-projekt-des-jahres-2024-wialon-gibt-die-weltweiten-gewinner-des-iot-wettbewerbs-bekannt-302279115.htmlPressekontakt:Kristina Kryuchkova,k.kryuchkova@wialon.com,+370 696 25 314Original-Content von: Wialon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165817/5888924