Die Sartorius VZ-Aktie (WKN: 716563) war in den letzten Jahren die am schlimmsten gebeutelte Aktie im DAX. Innerhalb von nur drei Jahren löste sich mehr als die Hälfe des Börsenwerts des deutschen Laborausrüsters in Luft auf. Am heutigen Donnerstag dürfen Sartorius-Aktionäre allerdings aufatmen. Mit einem Kursplus von über 11% ist der Titel der mit Abstand größte DAX-Gewinner. Was steckt hinter dem starken Kursgewinn und könnte er der Beginn einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...