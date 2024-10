Der Automobilriese Volkswagen konnte einen bedeutenden juristischen Erfolg verbuchen, als das Arbeitsgericht Braunschweig 23 von 26 Klagen ehemaliger VW-Manager gegen den neuen Sparkurs des Unternehmens abwies. Diese Entscheidung unterstützt die Bemühungen des Konzerns, auch Führungskräfte am Sparprogramm zu beteiligen. Trotz dieses positiven Signals bleibt die Volkswagen-Aktie unter Druck. Im XETRA-Handel verzeichnete sie zuletzt Verluste und notierte bei 91,20 Euro, was einem Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 128,60 Euro im April 2024 hat die Aktie deutlich an Wert eingebüßt.

Analysten sehen Potenzial

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,40 Euro aus, was auf ein gewisses Erholungspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 23,40 Euro je Aktie. Volkswagen plant, am 30. Oktober 2024 die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 zu präsentieren. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt der Konzern zuversichtlich und setzt weiterhin auf seine Strategie der Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 17. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 17. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...