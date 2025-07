Der DAX hat am Donnerstag nach dem US-Arbeitsmarktbericht Zugewinne verbuchen können. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 23.934,13 Punkten. Zum Start in den Freitag dürfte er allerdings bereits wieder Federn lassen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,4 Prozent tiefer auf 23.847 Zähler.Im Blickfeld bleiben weiterhin die Zollstreitigkeiten. Das Zeitfenster für einen Deal der EU mit den USA wird immer kleiner. Am kommenden Mittwoch sollen weitere Zölle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...