© Foto: Peter Kneffel/dpa

Infineon, Boeing, Mercedes-Benz und Symrise: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.JPMorgan stuft Infineon auf "Neutral" Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,30 Euro belassen. Umsatz und Profitabilität des Halbleiterkonzerns dürften den Konsensschätzungen entsprechen, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. UBS hebt das Kursziel für Boeing an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 255 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die stabile Entwicklung des Flugzeugbauers nehme Formen an, lobte Gavin Parsons am …