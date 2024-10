© Foto: Mark Lennihan/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Uber bastelt daran, zum umfassenden Reise- und Taxianbieter zu werden. Nun ist Expedia ins Visier des Unternehmens aus San Francisco geraten. Aber der Reisekonzern ist auch ohne Uber auf Erholungskurs.Die Aktien von Expedia Group sind am Donnerstag vorbörslich um 7,6 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem berichtet wurde, dass Uber Technologies eine Übernahme des Reisebuchungsriesen in Betracht zieht. Der Marktwert von Expedia beträgt aktuell etwa 20 Milliarden US-Dollar und für Uber wäre es die bei weitem größte Akquisition in der Firmengeschichte, schrieb die Financial Times und berief sich dabei auf Informationen von drei informierten Personen. Sollte dieser Deal zustande kommen, könnte …