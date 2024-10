HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Seit der letzten Platzierung durch den Finanzinvestor Triton Anfang Oktober habe die Aktie des Panzergetriebe-Herstellers rund 15 Prozent verloren, schrieb Analystin Marie-Therese Grübner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zu den Gründen zählten auch die Aussicht auf einen Waffenstillstand in der Ukraine oder der "neutrale Nachrichtenfluss" vor der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal. Die Informationsveranstaltung mit der künftigen Finanzchefin Anja Mänz-Siebje habe unterdessen für Zuversicht gesorgt./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 07:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 08:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000RENK730

© 2024 dpa-AFX-Analyser