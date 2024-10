DJ MÄRKTE EUROPA/Berichtssaison stützt - DAX vor EZB-Entscheid im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag nach oben. Nachdem die Berichtssaison zuletzt negativ überrascht hatte, lieferten die heute vorgelegten Quartalszahlen überwiegend positive Überraschungen. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 19.588 Punkte und notiert damit nahe seinem Rekordhoch. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent auf 4.951 nach oben. Gold ist weiter gesucht und notiert erneut auf Rekordhoch, sowohl in Dollar wie in Euro. Die Anleihen notieren dagegen kaum verändert, den Impuls hier wird die Europäische Zentralbank am frühen Nachmittag liefern.

Eine neuerliche Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte (Bp) gilt als sicher, das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer richtet sich auf ihren Ausblick und Kommentare. Eine Zinssenkung im Oktober war noch vor Wochen am Markt nicht erwartet worden. Doch eine rückläufige Inflation bei gleichzeitiger Verschlechterung bei Konjunkturindikatoren wie den Einkaufsmanagerindizes (PMI) und die Wachstumsschwäche Deutschlands als Hemmschuh für ganz Europa hatten zu einer Kursänderung geführt. Von der ING heißt es dazu, der Markt preise nun bereits eine Folge von vier Zinssenkungen hintereinander auf den kommenden EZB-Sitzungen ein.

Merck-Aussagen auf Kapitalmarkttag gefallen

Für die Aktien der Merck KGaA geht es um 5,4 Prozent nach oben. Der Pharma- und Technologiekonzern äußerte sich zuversichtlich auf seinem Kapitalmarkttag. Positiv kommen hier Aussagen an, dass sich wieder Wachstum in einzelnen Bereichen zeige. Vor allem der Elektronik-Bereich profitiere immer stärker von der globalen Halbleiternachfrage. Dieser soll nun um 5 bis 9 (zuvor 3 bis 6) Prozent wachsen. Die Sparte habe sich zu einem reinen Spezialisten für Semiconductor und Display Solutions entwickelt und biete Halbleiterlösungen, die den hohen Anforderungen an Chips für KI-Anwendungen gerecht werden.

Sartorius machen gleich einen Satz von 12,7 Prozent. Berenberg attestiert dem Labor- und Pharmaausrüster ordentliche Drittquartalszahlen. Die Unternehmensziele für das Geschäftsjahr 2024 seien bekräftigt worden. Insgesamt scheine das dritte Quartal 2024 im Vergleich zur jüngeren Historie und angesichts der niedrigen Erwartungen solide ausgefallen zu sein. Dies gelte insbesondere, wenn man die schwächeren Ergebnisse einiger Konkurrenten berücksichtige. Da die Aktien stark leerverkauft worden seien, gehen die Analysten von Eindeckungen und einem starken Kursanstieg aus.

Enttäuscht zeigt man sich von den Nestle-Zahlen. Nestles aktuelle Schwierigkeiten scheinen Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy zufolge beispiellos in der Geschichte des Unternehmens zu sein. Der Konsumgütergigant hatte zuvor seine Umsatzprognose für dieses Jahr zum zweiten Mal gesenkt. "Für einen Supertanker wie Nestle ist das Verfehlen innerhalb weniger Monate enorm", so Bertschy. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits 12 Prozent verloren hat, geht es aktuell um 2 Prozent nach oben.

ABB-Zahlen stützen auch Siemens

Die Drittquartalszahlen von ABB enthalten Licht und Schatten. Die Umsätze sind laut JP Morgan (JPM) 2 Prozent unter den Erwartungen geblieben, der Auftragseingang entspreche den Prognosen. Dafür liege das operative EBITA 1 Prozent über den Schätzungen. Somit verharre die EBITA-Marge von 19,0 Prozent auf dem Rekordniveau vom zweiten Quartal. ABB ziehen um 1,5 Prozent an. Siemens profitieren mit einem Plus von 1,6 Prozent von den ABB-Zahlen.

Nach Zahlen von Nordea Bank zum dritten Quartal geht es für das Papier um 6,2 Prozent nach oben. Die Gewinnschätzungen wurden leicht überboten, die Bank schlage sich gut im derzeit gedrückten Kreditvergabe-Umfeld in Skandinavien. Allerdings lag der Gewinn je Aktie mit 0,36 leicht unter den 0,38 Euro im Vorjahr. Begrüßt wird aber die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen, der Ausblick sei zuversichtlich.

Kräftig nach oben geht es am Donnerstag mit Rentokil (+9,5%). Für Erleichterung sorgt hier eine bestätigte Jahresprognose, bei der zuvor eine Senkung nicht ausgeschlossen worden war. Die Analysten der Citi unterstreichen, dass das organische Wachstum im dritten Quartal in Nordamerika mit 1,4 Prozent sogar leicht über der Prognose von 1 Prozent gelegen habe.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.951,45 +0,9% 42,74 +9,5% Stoxx-50 4.466,32 +0,8% 35,34 +9,1% DAX 19.588,18 +0,8% 155,37 +16,9% MDAX 27.056,20 +0,0% 0,43 -0,3% TecDAX 3.420,38 +0,9% 30,35 +2,5% SDAX 13.955,18 +0,3% 40,86 -0,0% FTSE 8.363,04 +0,4% 33,97 +7,7% CAC 7.583,13 +1,2% 91,13 +0,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,95 +0,9 3,94 -46,9 5 Jahre 3,86 +1,7 3,84 -13,9 7 Jahre 3,94 +2,1 3,92 -3,1 10 Jahre 4,04 +2,2 4,01 15,6 30 Jahre 4,32 +1,9 4,30 34,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0860 -0,0% 1,0854 1,0879 -1,7% EUR/JPY 162,43 -0,1% 162,27 162,75 +4,4% EUR/CHF 0,9390 -0,1% 0,9403 0,9400 +1,2% EUR/GBP 0,8356 -0,1% 0,8358 0,8364 -3,7% USD/JPY 149,59 -0,0% 149,51 149,56 +6,2% GBP/USD 1,2999 +0,0% 1,2986 1,3008 +2,2% USD/CNH (Offshore) 7,1388 +0,0% 7,1341 7,1351 +0,2% Bitcoin BTC/USD 67.226,35 -0,6% 67.387,95 67.508,75 +54,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,76 70,39 +0,5% +0,37 +0,2% Brent/ICE 74,52 74,22 +0,4% +0,30 -0,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,9 39,50 +1,0% +0,41 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.681,41 2.673,99 +0,3% +7,42 +30,0% Silber (Spot) 31,64 31,68 -0,1% -0,03 +33,1% Platin (Spot) 1.003,19 998,00 +0,5% +5,19 +1,1% Kupfer-Future 4,30 4,37 -1,5% -0,06 +8,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

