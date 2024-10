EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

Hong Kong, SAR--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 17. Oktober 2024) - CoinEx Research hat seinen Kryptowährungsmarktbericht für September 2024 veröffentlicht. Der Kryptomarkt wurde von politischen Veränderungen und technologischen Entwicklungen beeinflusst. CoinEx Research September 2024



https://images.newsfilecorp.com/files/8704/226832_coinex_research_september_2024.jpg Das wichtigste Ereignis war die Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte durch die US-Notenbank (Fed), was zu einem starken Anstieg risikoreicher Anlagen, einschließlich Bitcoin, führte. Ähnliche Schritte der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) verstärkten diesen Trend und kehrten den vorherigen Abwärtstrend um. Bitcoins bullischer Ausbruch Bitcoin begann den Monat mit hoher Volatilität und fiel auf 52.700 USD. Nach der Ankündigung der Fed erholte sich Bitcoin und erreichte ein Hoch von 66.000 USD. Mit einem positiven makroökonomischen Ausblick strebt Bitcoin nun die Marke von 70.000 US-Dollar an. Rezessionsrisiken im Fokus Im Mittelpunkt des Marktgeschehens standen die Notenbanken. Die Fed prognostizierte für 2025 und 2026 ein stabiles BIP-Wachstum von 2 %, was Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft signalisiert. Gleichzeitig wird mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote gerechnet, was auf einen möglichen Druck auf den Arbeitsmarkt hindeutet. Technologische Innovation: Fractal Bitcoin Mainnet Am 9. September wurde das Fractal Bitcoin Mainnet eingeführt, eine Layer-2-Lösung, die die Effizienz von Bitcoin-Transaktionen verbessert. Es ist nun eine der führenden Proof-of-Work Blockchains nach Hashrate, unterstützt durch den ViaBTC Mining Pool. CoinEx war die erste Börse, die den nativen FB-Token gelistet hatte. Herausforderungen für das TON-Ökosystem Trotz des positiven Marktumfelds sah sich das TON-Ökosystem mit Herausforderungen konfrontiert. Die neuen Token CATI und HMSTR verzeichneten Preisrückgänge von 55 % bzw. 35 %. Der langfristige Erfolg wird von der Fähigkeit des Ökosystems abhängen, nachhaltige Wertversprechen zu liefern. Meme-Coins und der Social Media Hype Meme-Coins erlebten im September durch virale Trends eine Renaissance. Projekte wie Moo Deng (Zwergflusspferd) und PESTO (Pinguine) zogen enormes spekulatives Interesse auf sich. Trotz des Hypes bleiben Meme-Coins nach wie vor sehr volatil. Ausblick: Wirtschaftsdaten und Marktstimmung Trotz eines leichten Rückgangs der Stablecoin-Zuflüsse auf 2,9 Milliarden US-Dollar bleibt das Vertrauen der Investoren hoch. Im Oktober werden die anstehenden Wirtschaftsdaten und die US-Wahlen entscheidend sein, um die nächste Marktbewegung im Kryptobereich auszulösen. Über CoinEx CoinEx wurde 2017 gegründet und ist eine globale Kryptowährungsbörse, die sich der Vereinfachung des Kryptowährungshandels verschrieben hat. Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen, darunter Spot-, Futures- und Margin-Handel sowie Finanzmanagement, bedient CoinEx aktuell mehr als 10 Millionen Nutzer in über 200 Ländern und Regionen. CoinEx legt besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit und ist bestrebt, Menschen mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau den Zugang zur Welt der Kryptowährungen zu erleichtern. CoinEx Research ist bestrebt, detaillierte Analysen und Einblicke in den sich ständig weiterentwickelnden Kryptowährungsmarkt zu liefern, um Investoren bei der Navigation durch die komplexen und vielfältigen Möglichkeiten zu unterstützen. Mehr über CoinEx erfahren: Website | X | Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube Medienkontakt: Vollständiger Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

E-Mail: fiona.han@coinex.com

News Source: PRWireNow

