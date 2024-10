Der Goldpreis verzeichnete am Donnerstag um 8 Uhr einen Kurs von 2682 US-Dollar, was einen Anstieg von 0,55 % innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Auch im Wochenverlauf konnte Gold ein Plus von 0,94 % verbuchen. Die Unsicherheiten rund um die US-Wahlen sowie die Erwartung weiterer geldpolitischer Lockerungen durch die Zentralbanken stützen den Preis. Analysten empfehlen Gold als Absicherung in diesem volatilen Umfeld. In dieser Analyse werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuellen Entwicklungen und was sie für den weiteren Verlauf des Goldpreises ...

Den vollständigen Artikel lesen ...