Der Elektroflugzeug-Entwickler Lilium erlebt einen herben Rückschlag in seinen Bemühungen um staatliche Unterstützung. Die Ampel-Koalition hat eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro für das Unternehmen abgelehnt, wobei insbesondere die Grünen Widerstand leisteten. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen, da auch die zuvor in Aussicht gestellte bayerische Hilfszusage nun hinfällig ist. Für Lilium, das an einem vollelektrischen, senkrecht startenden Flugtaxi arbeitet, bedeutet dies finanzielle Unsicherheit in einer kritischen Entwicklungsphase.

Internationale Perspektiven und Zukunftsaussichten

Trotz des Rückschlags in Deutschland zeigt sich Lilium zuversichtlich hinsichtlich internationaler Möglichkeiten. Mit rund 500 Luftfahrtingenieuren und über 700 Bestellungen aus verschiedenen Ländern positioniert sich das Unternehmen weiterhin als Vorreiter in der Elektroflugzeug-Branche. Frankreich hat dem Unternehmen bereits erhebliche Förderung in Aussicht gestellt, sollte ein zweiter Standort in Südwestfrankreich eröffnet werden. Diese Entwicklung könnte für den Technologiestandort Deutschland problematisch sein, da innovative Unternehmen möglicherweise ins Ausland abwandern.

Lilium Registered (A) Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...